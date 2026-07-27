Чоловіка мобілізували за добу після зустрічі з ТЦК: чим завершилася справа в суді

Чоловіка після роботи зупинили працівники ТЦК та швидко мобілізували до армії, витративши на усі процедури лише близько доби. Тоді військовозобов'язаний звернувся до суду, оскарживши висновок військово-лікарської комісії (ВЛК) та свій призов.

Що оскаржував чоловік

У позові чоловік стверджував, що не отримував повістку та направлення на військово-лікарську комісію, не підписував журнал реєстрації направлень і не мав можливості пройти повноцінне медичне обстеження, пише Судово-юридична газета.

Відтак, він просив суд визнати дії працівників ТЦК протиправними й на цій основі скасувати:

довідку ВЛК про придатність до служби;

наказ про мобілізацію;

та наказ військової частини про зарахування до особового складу.

Також позивач домагався виключення його зі списків особового складу частини та всіх видів забезпечення.

Натомість представники ТЦК і військової частини наполягали, що чоловік пройшов ВЛК у встановленому порядку та був визнаний придатним до служби. За їхніми словами, права на відстрочку у нього не було, як і документів, які б підтверджували непридатність.

Що встановив суд

Розглянувши справу, суд звернув увагу, що Положення про військово-лікарську експертизу зобов'язує перед ухваленням рішення про придатність провести низку обов'язкових лабораторних та інструментальних досліджень. Серед них – загальні аналізи крові та сечі, серологічні дослідження, визначення групи крові й резус-фактора, флюорографію та електрокардіографію.

Втім у картці медичного огляду не було відомостей про результати цих обстежень, а ТЦК не зміг довести, що вони взагалі проводилися або що позивача направляли на них.

До того ж суд встановив, що в документах були відсутні відомості про диспансерний облік, не було підпису позивача щодо наданої інформації про стан здоров'я та не оформлювалися акти про відмову від підпису.

У підсумку суд дійшов висновку, що медичний огляд міг бути проведений формально, а обов'язкова процедура Положення №402 порушена.

Яке рішення ухвалив суд

Врахувавши усі наявні докази та керуючись законодавством, Дніпропетровський окружний адміністративний суд частково задовольнив позов чоловіка:

визнав незаконною та скасував довідку ВЛК про придатність до військової служби;

скасував наказ ТЦК про призов позивача під час мобілізації;

скасував наказ військової частини про зарахування його до списків особового складу;

зобов'язав військову частину виключити позивача зі списків особового складу та всіх видів забезпечення.

При цьому він наголосив, що адміністративні суди не мають повноважень перевіряти медичні висновки ВЛК по суті.

Водночас суд відмовив позивачу у визнанні протиправними дій ТЦК щодо неналежного проведення медичного огляду.

Рішення наразі не набрало законної сили, його можна оскаржити під час апеляції.

Нагадаємо, нещодавно чоловік намагався скасувати довідку ВЛК, яка визнала його придатним до військової служби, попри скарги на біль у горлі та серці, постійний кашель і хронічні захворювання. Однак довести свою правоту йому не вдалося.