"Родичу потрібні гроші": на Прикарпатті впіймали підлітка, який дурив пенсіонерів

На Прикарпатті затримали 16-річного підлітка, який брав участь у зухвалій шахрайській схемі. Він надурив на велику суму грошей літнє подружжя з Коломийського району.

Хлопець надурив українців за схемою "терміново потрібні гроші для вашого сина".

Хлопець став учасником шахрайської схеми, за допомогою якої у 79-річного чоловіка та його 74-річної дружини видурили гроші. 16-річний підліток був так званим "кур'єром", назвав себе працівником правоохоронного органу й забрав суму просто з рук пенсіонерів. Про це повідомили в поліції Івано-Франківської області.

Шахраї спочатку повідомили подружжю про те, що їхній син потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, перебуваючи за кордоном. Тож через це йому нібито терміново знадобилися гроші. Пенсіонери повірили шахраю й передали юнакові 12 тисяч доларів.

Люди віддали заощадження, повіривши, що їхній син нібито потрапив у ДТП за кордоном і терміново потребує грошей на лікування. Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що в липні цього року неповнолітній через один із месенджерів почав спілкуватися з невідомою особою, яка запропонувала йому заробіток,

– йдеться в повідомленні.

Організатор схеми сказав, що завданням хлопця буде забирати гроші в ошуканих громадян та передавати їх спільникам. Підліток знав, що він буде дурити людей, але погодився на співпрацю. За це йому обіцяли 20% від отриманої суми.

Спочатку зловмисники говорили з жертвою телефоном і вимагали гроші. Тоді неповнолітній приходив до них, аби безпосередньо взяти суму в пенсіонерів "на лікування важких травм, яких зазнав їхній син". Подружжя було впевнене, що до них завітав представник правоохоронних органів, тому дало йому кошти.

Після передачі він переказав спільникам 9 500 вкрадених доларів на визначений криптогаманець. Решту коштів залишив собі. Загалом сума збитків, яку злочинці завдали потерпілим, становить близько 540 тисяч гривень. Неповнолітньому повідомили про підозру в шахрайстві й передали обвинувальний акт до суду.

Громадянам варто бути пильними

Поліціянти нагадали українцям, що шахраї можуть грати на емоціях і хвилюванні за рідних. Тому варто критично ставитися до кожного повідомлення про ДТП чи іншу біду з близькою людиною. Якщо хтось вимагає через це гроші – у жодному разі не можна виконувати вимоги незнайомців. За потреби потрібно одразу повідомляти про випадок за номером 102.

Насамперед самостійно зателефонуйте родичу та перевірте інформацію. Не передавайте кошти стороннім особам, навіть якщо вони представляються працівниками поліції чи інших державних установ,

– зауважують у поліції.

Нагадаємо, в Україні поширеною є схема, де шахраї використовують психологічні маніпуляції та соціальну інженерію для виманювання грошей.

Адвокат Денис Голобородько у коментарі 24 Каналу дав пораду: потрібно зберігати докази обману та звертатися до кіберполіції у випадку підозри на шахрайство через інтернет чи телефон.