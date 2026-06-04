Просто й без паперів: як скоро в Дії запрацює послуга з розлучення

Скоро в застосунку Дія хочуть запровадити важливу послугу, яка стане на рівні з "Одруженням онлайн". Розробники готують спочатку бета-тестування, а потім запустять її офіційно.

Готується нова послуга в Дії

Послуга з онлайн-розлучення готується до запровадження наприкінці літа. Про це розповіла заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль в інтерв'ю для РБК-Україна. Для запуску такої функції триває кропітка робота з Міністерством юстиції та ДРАЦСами.

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Важливо, що скористатися послугою й розлучитися без візиту до відповідних органів чи суду зможуть пари, які не мають спільних дітей. Орієнтовно в кінці літа перші користувачі зможуть пройти всю процедуру в онлайні.

Валерія Коваль уточнила, що бета-тестування послуги почнеться в кінці червня чи на початку липня. А тоді за кілька місяців уже відбудеться й повний запуск послуги.

Але процес йде, ми вже виходимо на фінішну пряму… Станом на зараз ми орієнтуємось на кінець літа

– зазначила посадовиця.

Коваль розповіла й про формат розлучення в онлайні. Воно відбуватиметься просто в застосунку із залученням обох партнерів. Обов'язковою умовою є взаємна згода на розлучення. У Дії відбувається сама процедура розлучення, а рішення про розірвання шлюбу ухвалює ДРАЦС. За законом відділ має на це час до 30 днів.

Коли пара подасть заяву, то одразу побачить призначену дату дня розлучення. При цьому, якщо подружжя передумає розривати шлюб, то заяву можна буде відкликати до моменту, доки ДРАЦС не ухвалить рішення.

Важливо! У випадку, коли між чоловіком і дружиною виникає спір щодо поділу майна, місця проживання дитини чи аліментів, то розірвання шлюбу має відбуватися через суд. Саме тому новий сервіс розрахований лише на випадки, коли обоє з подружжя добровільно погоджуються на припинення шлюбу та не мають додаткових спорів.

Уже зараз українці можуть розірвати шлюб без суду, якщо не мають спільних дітей та обидва згодні на розлучення. Головна відмінність полягає в тому, що в Дії подати заяву, підтвердити свою згоду та отримати результат можна буде дистанційно, без особистого візиту до державних установ.

Після ухвалення рішення ДРАЦСом відомості про розірвання шлюбу вноситимуться до державних реєстрів автоматично. Це означає, що громадянам не доведеться окремо повідомляти про зміну сімейного стану інші державні органи, які отримують інформацію з відповідних реєстрів.

Які ще послуги планують запровадити в ДІї?

У Мінцифри планують суттєво розширити функціонал застосунку Дія. У користувачів з'явиться можливість оформлення окремих юридичних процедур онлайн. У планах є подальша цифровізація адміністративних і побутових послуг, щоб зменшити кількість паперових документів і пришвидшити отримання рішень. Розвиток Дії у 2026 році спрямований на перехід до моделі "держави в смартфоні", де більшість базових юридичних і адміністративних дій можна буде виконати дистанційно.

Окрему увагу приділяють інтеграції сервісів між різними державними базами, щоб частина послуг надавалася автоматично або в один клік.