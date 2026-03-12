Объединение всех экстренных служб: Украина получит деньги на развитие системы единого телефона 112

Верховная Рада ратифицировала соглашение, согласно которому в Украине будет развиваться система единого телефонного номера 112 на всей территории. Государство получит деньги, чтобы объединить все экстренные службы, которые должны оперативно реагировать на вызовы граждан.

Что предусматривает Соглашение о запуске системы экстренной помощи 112?

В Украине по решению Верховной Рады и благодаря соглашению с международными партнерами будут созданы современная ИТ-инфраструктура и сеть колл-центров. По одному номеру люди смогут обращаться, чтобы вызвать экстренные службы. В то же время, как говорится в законопроекте №0364, внедрение такой системы приблизит украинские цифровые службы реагирования к общеевропейским стандартам.

Смотрите также "Спроси у МВД": 24 Канал и Министерство внутренних дел Украины запускают совместный проект

Законопроект ратифицировала Верховная Рада на заседании 12 марта. Согласно договоренностям чиновников с партнерами, Украина получит 40 миллионов евро кредита, чтобы можно было развернуть единый телефонный номер 112.

Система фактически будет объединять работу спасателей, полиции, экстренной медицины и аварийных газовых служб.

В пояснительной записке глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко отметил, что внедрение системы действительно должно обеспечить надлежащую скорость реагирования служб на ситуации, которые угрожают здоровью, жизни, имуществу граждан, окружающей природной среде, общественному порядку и тому подобное. Средства на проект предоставит Европейский инвестиционный банк.

Кроме того, Клименко рассказал, что в Украине уже работает мобильное приложение 112 Ukraine, которое получило важные обновления. Теперь граждане, которые имеют нарушения слуха или речи, имеют возможность обратиться по видео к оператору на жестовом языке.



Люди с инвалидностью смогут вызвать экстренные службы через приложение 112 Ukraine / Инфографика МВД

Также отныне автоматически будет передаваться геолокация места чрезвычайного происшествия в Службу 112. Это необходимо, чтобы иметь точные координаты, куда должны приехать спецслужбы.

Глава МВД подытожил, что с момента запуска приложения поступило уже более 9,2 тысячи обращений от граждан.

Что известно о создании единого номера экстренной помощи?