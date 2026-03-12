Що передбачає Угода про запуск системи екстреної допомоги 112?

В Україні за рішенням Верховної Ради та завдяки угоді з міжнародними партнерами будуть створені сучасна ІТ-інфраструктура та мережа кол-центрів. За одним номером люди зможуть звертатися, щоб викликати екстрені служби. Водночас, як йдеться в законопроєкті №0364, впровадження такої системи наблизить українські цифрові служби реагування до загальноєвропейських стандартів.

Законопроєкт ратифікувала Верховна Рада на засіданні 12 березня. Згідно з домовленостями посадовців із партнерами, Україна отримає 40 мільйонів євро кредиту, щоб можна було розгорнути єдиний телефонний номер 112.

Система фактично об’єднуватиме роботу рятувальників, поліції, екстреної медицини та аварійних газових служб.

У пояснювальній записці глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко зауважив, що впровадження системи дійсно має забезпечити належну швидкість реагування служб на ситуації, які загрожують здоров’ю, життю, майну громадян, навколишньому природному середовищу, громадському порядку тощо. Кошти на проєкт надасть Європейський інвестиційний банк.

Крім того, Клименко розповів, що в Україні вже працює мобільний застосунок 112 Ukraine, який отримав важливі оновлення. Тепер громадяни, які мають порушення слуху чи мовлення, мають можливість звернутися по відео до оператора жестовою мовою.



Люди з інвалідністю зможуть викликати екстрені служби через застосунок 112 Ukraine / Інфографіка МВС

Також від нині автоматично передаватиметься геолокація місця надзвичайної події до Служби 112. Це необхідно, щоб мати точні координати, куди мають приїхати спецслужби.

Очільник МВС підсумував, що від моменту запуску застосунку надійшло вже понад 9,2 тисячі звернень від громадян.

Що відомо про створення єдиного номера екстреної допомоги?