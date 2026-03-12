Що передбачає Угода про запуск системи екстреної допомоги 112?
В Україні за рішенням Верховної Ради та завдяки угоді з міжнародними партнерами будуть створені сучасна ІТ-інфраструктура та мережа кол-центрів. За одним номером люди зможуть звертатися, щоб викликати екстрені служби. Водночас, як йдеться в законопроєкті №0364, впровадження такої системи наблизить українські цифрові служби реагування до загальноєвропейських стандартів.
Законопроєкт ратифікувала Верховна Рада на засіданні 12 березня. Згідно з домовленостями посадовців із партнерами, Україна отримає 40 мільйонів євро кредиту, щоб можна було розгорнути єдиний телефонний номер 112.
Система фактично об’єднуватиме роботу рятувальників, поліції, екстреної медицини та аварійних газових служб.
У пояснювальній записці глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко зауважив, що впровадження системи дійсно має забезпечити належну швидкість реагування служб на ситуації, які загрожують здоров’ю, життю, майну громадян, навколишньому природному середовищу, громадському порядку тощо. Кошти на проєкт надасть Європейський інвестиційний банк.
Крім того, Клименко розповів, що в Україні вже працює мобільний застосунок 112 Ukraine, який отримав важливі оновлення. Тепер громадяни, які мають порушення слуху чи мовлення, мають можливість звернутися по відео до оператора жестовою мовою.
Люди з інвалідністю зможуть викликати екстрені служби через застосунок 112 Ukraine / Інфографіка МВС
Також від нині автоматично передаватиметься геолокація місця надзвичайної події до Служби 112. Це необхідно, щоб мати точні координати, куди мають приїхати спецслужби.
Очільник МВС підсумував, що від моменту запуску застосунку надійшло вже понад 9,2 тисячі звернень від громадян.
Що відомо про створення єдиного номера екстреної допомоги?
Ще у 2022 році в Україні запровадили єдиний номер екстреної допомоги – 112. Це система, яка об’єднує виклик різних служб: поліції, рятувальників, швидкої допомоги та інших служб реагування. Тобто замість окремих номерів 101, 102 чи 103 людина зможе набрати один номер й оператор сам передасть інформацію відповідним службам.
Система дозволяє швидше координувати роботу екстрених служб. Після дзвінка оператор оцінює ситуацію та може одночасно направити на місце події кілька служб.
Автоматично визначається місце перебування абонента. Крім того, система може поєднувати кілька дзвінків з однієї локації в одну подію, щоб уникнути дублювання повідомлень.