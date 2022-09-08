Відповідний Закон № 7581 Верховна Рада ухвалила в цілому 7 вересня. За нього проголосували 308 нардепів.

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Що цьому передувало

У пояснювальній записці мовиться про те, що за час воєнного стану різко зросло навантаження на служби екстреної допомоги населенню.

Середня кількість щоденних екстрених викликів до служб 101 та 102 з часу введення в Україні воєнного стану зросла на 45 %,

– пишуть у документі.

Підвищити ефективність надання екстреної допомоги заважає високе навантаження на служби та недоліки в організації взаємодії роботи.

Для усунення цих недоліків в Україні вирішили запровадити систему швидкого реагування. Крім того, створення та впровадження системи 112 є одним із зобов'язань у рамках Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Як працюватиме система 112

Нова лінія передбачає двосторонню комунікацію із заявником і координацію екстрених служб безпосередньо на місці події. Оператори лінії володітимуть кількома іноземними мовами. Можна буде звернутися в текстовому вигляді та за іншими варіантами, в тому числі для людей з порушеннями слуху, щоб всі могли використовувати систему.

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Крім того, екстрені служби автоматично зможуть отримувати інформацію про місцеперебування абонента і передавати відповідні дані іншим службам.

Що ще важливо в роботі лінії 112: коли людина подзвонила на лінію і зв'язок обірвався, то вона повторно телефонує і, зокрема, потрапляє до того ж оператору. Якщо з однієї локації телефонують кілька людей, ці дзвінки обробляються і прикріплюються до карти однієї події, інформація не дублюється, вона оновлюється.

Зверніть увагу! Заступник міністра внутрішніх справ України Ігор Бондаренко раніше розповідав, що телефонний номер 112 запрацює у 2023 році. Наразі українці можуть додзвонитися рятувальникам за номером телефону 101, до поліції – 102, до "швидкої" – 103.

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