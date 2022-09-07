Повідомлення на телефони українцям почали надходити після 14:00, 7 вересня. У ДСНС наголосили, що причин для паніки немає.

Важливо В Україні тестуватимуть нову систему оповіщень про загрози: що варто знати

Що відомо про новий метод інформування населення

В Україні почали тестувати нову систему оповіщень про загрози, яка дозволяє надсилати повідомлення не через смс. Також сповіщення надходитимуть зі звуком навіть тоді, коли він вимкнений на телефоні. Відповідне інформування працюватиме завдяки технології Cell Broadcast. Щоб отримувати сповіщення, треба в телефоні увімкнути сповіщення та вимкнути режим "у літаку".

Нова система оперативного інформування працюватиме завдяки технології Cell Broadcast, яка має значні переваги над SMS-інформуванням: швидше отримання сповіщень, гнучкість у виборі локацій для інформування, наявність звукового сигналу навіть якщо звук на смартфоні абонента вимкнено,

– повідомили в ДСНС.



Які сповіщення отримують українці / Фото 24 каналу

Заступник голови ДСНС Роман Примуш розповів, що в умовах війни оповіщення є ключовим елементом цивільного захисту. Однак гучномовці не можуть на 100% ефективно інформувати населення про загрози.

Через це з квітня ми почали роботу з усіма операторами мобільного зв'язку щодо розгортання фактично нової системи оповіщення. Наразі відбувається другий етап тестування,

– пояснив Примуш.

Він додав, що вдалося синхронізувати потрібні сигнали зі смартфонами українців. Як наслідок – всі користувачі телефонів Android версії від 7 до 12, а також iOS 12 отримали сповіщення.

Заступник голови ДСНС про переваги нової системи оповіщення: дивіться відео

Нагадаємо, що це тестові оповіщення, і вони не вимагають жодних ваших дій. Такі повідомлення надходитимуть лише жителям тих областей, де не ведуться активні бойові дії. Зокрема:

Вінницькій;

Волинській;

Дніпропетровській;

Житомирській;

Закарпатській;

Івано-Франківській;

Кіровоградській;

Київській;

Львівській;

Одеській;

Полтавській;

Рівненській;

Тернопільській;

Хмельницькій;

Черкаській;

Чернівецькій;

Чернігівській областях та місті Києві.

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