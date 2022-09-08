Соответствующий Закон №7581 Верховная Рада приняла в целом 7 сентября. За него проголосовали 308 нардепов.

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Что этому предшествовало

В пояснительной записке говорится, что за время военного положения резко возросла нагрузка на службы экстренной помощи населению.

Среднее количество ежедневных экстренных вызовов в службы 101 и 102 с момента введения в Украине военного положения выросло на 45 %,

– пишут в документе.

Повышение эффективности оказания экстренной помощи мешает высокой нагрузке на службы и недостатки в организации взаимодействия работы.

Для устранения этих недостатков в Украине решили внедрить систему быстрого реагирования. Кроме того, создание и внедрение системы 112 является одним из обязательств в рамках Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Как будет работать система 112

Новая линия предусматривает двустороннюю коммуникацию с заявителем и координацию экстренных служб прямо на месте происшествия. Операторы линии будут владеть несколькими иностранными языками. Можно будет обратиться в текстовом виде и других вариантах, в том числе для людей с нарушениями слуха, чтобы все могли использовать систему.

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Кроме того, экстренные службы автоматически смогут получать информацию о местонахождении абонента и передавать соответствующие данные другим службам.

Что еще важно в работе линии 112: когда человек позвонил на линию и связь оборвалась, то он повторно звонит по телефону и, в частности, попадает к тому же оператору. Если по одной локации звонят несколько человек, эти звонки обрабатываются и прикрепляются к карте одного события, информация не дублируется, она обновляется.

Обратите внимание! Заместитель министра внутренних дел Украины Игорь Бондаренко ранее рассказывал, что телефонный номер 112 заработает в 2023 году. Пока украинцы могут дозвониться спасателям по номеру телефона 101, в полицию – 102, в "скорую" – 103.

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