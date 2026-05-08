Суд не помог: отец требовал алименты от сына, но ему неожиданно отказали

В Польше мужчина требовал, чтобы его сын платил ему алименты. Суд признал, что материальное положение мужчины крайне плохое, но заявил, что это произошло из-за его сознательного решения.

На что жаловался мужчина?

В польском Ольштыне мужчина заявил, что имеет очень низкую пенсию и не получает поддержку от семьи. Поэтому он обратился в суд, чтобы заставить своего сына платить алименты в размере 500 злотых ежемесячно (это 5 900 гривен). Об этом пишет Оnet.

Сейчас государство платит мужчине 400 злотых. Но этих денег на жизнь ему не хватает и ими он может лишь частично оплачивать пребывание в доме престарелых. Поэтому он вспомнил, что может претендовать на алименты от сына.

Добровольно мужчина не согласился содержать отца, поэтому дело дошло до суда. В первой инстанции иск пенсионера к своему сыну был отклонен. В апелляционном суде такое решение поддержали.

Последнюю точку в деле о вымогательстве алиментов от сына поставил районный суд в Ольштыне. Речь шла о том, что пенсионер сам виноват, что сейчас остался без поддержки семьи. Кроме того, мужчина имел нецелевые расходы даже тех денег, которые у него были. Свои сбережения пенсионер тратил на сигареты.

Взыскивать деньги с сына также было невозможно, ведь он сам находится в трудном положении и имеет на иждивении маму.

В решении суда речь идет о том, что отец фактически не участвовал в жизни сына и сам не давал ему деньги на нужды. Поэтому суд постановил, что требование пенсионера об алиментах противоречило социальным нормам. Поэтому и денег от сына отец получать не может.

Такое решение суда показывает, что родители должны тоже соответствовать установленным нормам, чтобы иметь право на алименты от детей. Если же с их стороны были нарушения, то даже через суд добиться выплат будет невозможно.

Каково законодательство в Украине относительно алиментов для родителей?

В Украине также есть четкие нормы, установлены Семейным кодексом, в частности статьей 202. Как рассказала в комментарии 24 Каналу адвокат Оксана Кузьмич, родители могут получать деньги на содержание от детей, но только если в их отношениях не было проблем.

Фактически, законодательство схоже с польским: если родители сами в свое время имели долг по уплате алиментов на ребенка или не участвовали в их жизни, то права на помощь от детей они не имеют. Также суды выступают против алиментов для родителей, если те имеют какой-то дополнительный доход. Кроме того, в Украине суды также учитывают материальное положение детей и замечает, могут они платить алименты, или нет.

Сам факт того, что человек пенсионер – это еще не основание для взыскания алиментов,

– говорит специалист.

Какой размер алиментов в Украине в 2026 году?

Если речь идет об алиментах на ребенка, то с 1 января 2026 года минимальный размер алиментов достиг 1 408,5 гривны для детей в возрасте до 6 лет и 1 756 гривен для детей от 6 до 18 лет. Уплата алиментов является обязанностью в интересах ребенка, независимо от военного положения или наличия работы у плательщика.

Алименты можно взыскать принудительно, если решение суда отец или мать не выполняет. Для этого следует обращаться в орган исполнительной службы или частного исполнителя.