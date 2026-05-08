На що скаржився чоловік?

У польському Ольштині чоловік заявив, що має дуже низьку пенсію й не отримує підтримку від родини. Тому він звернувся до суду, щоб змусити свого сина сплачувати аліменти в розмірі 500 злотих щомісяця (це 5 900 гривень). Про це пише Оnet.

Наразі держава платить чоловікові 400 злотих. Але цих грошей на життя йому не вистачає й ними він може лише частково сплачувати перебування в будинку для літніх людей. Тому він згадав, що може претендувати на аліменти від сина.

Добровільно чоловік не погодився утримувати батька, тому справа дійшла до суду. У першій інстанції позов пенсіонера до свого сина був відхилений. В апеляційному суді таке рішення підтримали.

Останню крапку в справі щодо вимагання аліментів від сина поставив районний суд в Ольштині. Йшлося про те, що пенсіонер сам винен, що зараз залишився без підтримки родини. Крім того, чоловік мав нецільові витрати навіть тих грошей, які в нього були. Свої заощадження пенсіонер витрачав на сигарети.

Стягувати гроші із сина також було неможливо, адже він сам перебуває у скрутному становищі й має на утриманні маму.

У рішенні суду мова йде про те, що батько фактично не брав участі в житті сина й сам не давав йому гроші на потреби. Тож суд постановив, що вимога пенсіонера про аліменти суперечила соціальним нормам. Відтак і грошей від сина батько отримувати не може.

Таке рішення суду показує, що батьки повинні теж відповідати установленим нормам, щоб мати право на аліменти від дітей. Якщо ж з їхнього боку були порушення, то навіть через суд домогтися виплат буде неможливо.

Яким є законодавство в Україні щодо аліментів для батьків?

В Україні також є чіткі норми, встановлені Сімейним кодексом, зокрема статтею 202. Як розповіла в коментарі 24 Каналу адвокатка Оксана Кузьмич, батьки можуть отримувати гроші на утримання від дітей, але лише якщо в їхніх стосунках не було проблем.

Фактично, законодавство схоже з польським: якщо батьки самі свого часу мали борг зі сплати аліментах на дитину чи не брали участь в їхньому житті, то права на допомогу від дітей вони не мають. Також суди виступають проти аліментів для батьків, якщо ті мають якийсь додатковий дохід. Крім того, в Україні суди також враховують матеріальний стан дітей і зауважує, можуть вони сплачувати аліменти, чи ні.

Сам факт того, що людина пенсіонер – це ще не підстава для стягнення аліментів,

– каже фахівчиня.

Який розмір аліментів в Україні у 2026 році?

Якщо мова йде про аліменти на дитину, то з 1 січня 2026 року мінімальний розмір аліментів досягнув 1 408,5 гривні для дітей віком до 6 років та 1 756 гривень для дітей від 6 до 18 років. Сплата аліментів є обов'язком в інтересах дитини, незалежно від воєнного стану чи наявності роботи в платника.

Аліменти можна стягнути примусово, якщо рішення суду батько чи мати не виконує. Для цього варто звертатися до органу виконавчої служби або приватного виконавця.