Деньги по SMS-ссылке: Верховный Суд разъяснил, когда невозможно вернуть то, что похитили мошенники

Верховный Суд постановил, что банк не обязан возмещать убытки клиентам, если они сами передали мошенникам свои данные через фишинговые сайты. Суд оставил без изменений решения нижестоящих инстанций по делу против "ПриватБанка".

Мошенники легко получили доступ к картам украинки

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда рассмотрел дело по иску клиентки к "ПриватБанку" о возврате похищенных средств и отмене начисленных процентов. Как сообщается в материалах дела №127/33187/2, история началась в марте 2022 года, когда истица получила текстовое сообщение о якобы начислении денежной помощи в размере 6 500 гривен.

Мошенники прислали женщине ссылку на сайт, где предлагалось оформить выплату. Перейдя по ней, женщина попала на поддельный ресурс, который копировал интерфейс Приват24. Там она ввела свой пароль от учетной записи.

После ввода пароля злоумышленники мгновенно авторизовались в личном кабинете клиентки. Они получили полные реквизиты ее карт – номер, срок действия и коды безопасности, после чего провели несколько транзакций на общую сумму более 43 тысяч гривен через платежные сервисы сторонних банков.

Истица отмечала, что таких транзакций она не инициировала и разрешения на их проведение не давала,

– отмечает суд.

В тот же день женщина обратилась на горячую линию "ПриватБанка" и сообщила о несанкционированном списании. Однако служебное расследование финансового учреждения установило, что списание стало возможным исключительно из-за разглашения клиенткой конфиденциальных данных на фишинговом сайте. Кроме того, при осуществлении платежей использовалась технология усиленной аутентификации 3D Secure.

Истица обратилась в суд с требованием признать оспариваемые транзакции недействительными, восстановить остаток на картах и отменить начисленные пени и штрафы. Впрочем, Винницкий городской суд и апелляционная инстанция отклонили иск, возложив риск убытков на саму пользовательницу.

Почему Верховный Суд не поддержал истицу

Судьи Верховного Суда подтвердили законность решений предыдущих инстанций и отметили, что по общему правилу банк действительно обязан немедленно вернуть безосновательно списанные средства в соответствии с Гражданским кодексом Украины.

Но в данном случае имеются основания применить нормы закона о платежных услугах. Он четко разграничивает ответственность банка и клиента. Пользователь не несет ответственности за несанкционированные операции только до тех пор, пока нет доказательств того, что его собственные действия или бездействие привели к потере или разглашению персональных данных, паролей или ПИН-кода.

Если же в деле бесспорно доказано, что клиент сам передал конфиденциальные данные третьим лицам – в частности, ввел их на фишинговом ресурсе – риск потери денег возлагается непосредственно на владельца счета.

Суд первой инстанции, с которым согласился апелляционный суд, сделал правильный вывод об отказе в удовлетворении иска, поскольку на истицу возлагается риск убытков от совершения операций с использованием ее электронных платежных средств,

– постановил судья.

Ответственность за выманивание данных счетов у граждан

Напомним, 16 сентября Верховная Рада приняла закон, ужесточающий уголовную ответственность за деятельность мошеннических "колл-центров" и других организованных схем. В Уголовном кодексе появятся новые статьи за создание, руководство и участие в мошеннических организациях, использующих электронные средства связи.

Организаторам схем грозит от 7 до 12 лет лишения свободы, а сотрудникам мошеннических офисов – от 5 до 10 лет. Уголовная ответственность будет касаться, в частности, незаконного получения и использования персональных и банковских данных, если они применяются для завладения чужими средствами. Речь идет также о фишинге и финансовых пирамидах.

Ранее власти предлагали законодательные изменения, чтобы банки возвращали гражданам деньги в случае кражи со счетов. Таким образом, авторы законопроекта №15274 могли создать механизм защиты людей от банковского мошенничества.