Что предлагает законопроект о возвращении украденных денег с карточек?

Инициаторы законопроекта обратили внимание на частые случаи мошенничества с банковскими счетами. У законопроекте №15274 предлагается, чтобы банки могли возвращать украденные средства, если клиент сообщил о том, что стал жертвой мошенников. Кроме того, обязанность о доказательстве мошеннических операций хотят возложить именно на банки.

Кража средств в интернете и банковское мошенничество требует усилить защиту людей и сделать это на уровне закона. Предлагаются изменения о немедленном возмещении денег, если со счета неправомерно или некорректно выполнили платежную операцию. Важно, что клиент сам будет обязан сообщить о мошеннических действиях без промедлений.

Другая норма законопроекта предлагает разрешение на восстановление остатка средств на счете до такого размера, каким он был до кражи.

Еще одно изменение предлагает установить обязанность физического предъявления карты или электронную идентификацию платежного средства. Если правило не было выполнено, то клиент не будет нести ответственности за совершенные платежные операции. Но если удастся доказать, что клиент своими действиями или бездействием сам позволил провести операцию, использовать PIN-код или иную информацию, то ответственность остается на нем, а не на банке.

Какова судебная практика?

Из-за недостаточного законодательного урегулирования в судах клиенты часто пытаются добиться возврата украденных средств, но проигрывают. Практика Верховного Суда еще в 2023 году показала, что банк должен доказать, что в краже денег со счета виноват именно клиент. Ведь факт правильного ввода данных для проведения операции не означает, что человек сам способствовал краже.

В другом деле суд пришел к выводу, что гражданин должен оперативно сообщить о мошеннических действиях и тогда не может нести ответственность за кражу.

То есть если закон удастся принять и он вступит в силу, то клиенты банков смогут защищать свои права от мошенничества и позволит устанавливать, кто же должен отвечать за осуществление несанкционированных операций с платежными картами.

Как защититься от мошенников?

Мошенники в Украине все чаще похищают деньги с банковских карт через фейковые звонки, поддельные сайты и сообщения. Злоумышленники могут представляться работниками банка, мобильного оператора или государственных органов и просить сообщить код с SMS или личные данные. После этого они получают доступ к онлайн-банкингу и счетам граждан.

Также распространена схема с фальшивыми сайтами доставки, продажи товаров или оформления "денежной помощи". Человеку присылают ссылку, которая похожа на официальный сервис, после чего просят ввести реквизиты карты и CVV-код. После введения таких данных деньги могут сразу списать со счета.

Специалисты советуют никому не сообщать PIN-коды, CVV-коды и одноразовые пароли с SMS. Также не рекомендуется переходить по сомнительным ссылкам или вводить банковские данные на неизвестных сайтах. В случае подозрительных звонков украинцам советуют самостоятельно звонить в банк по официальному номеру. Если есть риск мошенничества, карточку нужно немедленно заблокировать.