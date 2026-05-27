Що пропонує законопроєкт про повернення вкрадених грошей з карток?

Ініціатори законопроєкту звернули увагу на часті випадки шахрайства з банківськими рахунками. У законопроєкті №15274 пропонується, щоб банки могли повертати вкрадені кошти, якщо клієнт повідомив про те, що став жертвою шахраїв. Крім того, обов'язок про доведення шахрайських операцій хочуть покласти саме на банки.

Крадіжка коштів в інтернеті та банківське шахрайство вимагає посилити захист людей і зробити це на рівні закону. Пропонуються зміни про негайне відшкодування грошей, якщо з рахунку неправомірно чи некоректно виконали платіжну операцію. Важливо, що клієнт сам буде зобов'язаний повідомити про шахрайські дії без зволікань.

Інша норма законопроєкту пропонує дозвіл на відновлення залишку коштів на рахунку до такого розміру, яким він був до крадіжки.

Ще одна зміна пропонує встановити обов'язок фізичного пред'явлення картки або електронну ідентифікацію платіжного засобу. Якщо правило не було виконане, то клієнт не нестиме відповідальності за здійснені платіжні операції. Але якщо вдасться довести, що клієнт своїми діями чи бездіяльністю сам дозволив провести операцію, використати PIN-код чи іншу інформацію, то відповідальність залишається на ньому, а не на банку.

Якою є судова практика?

Через недостатнє законодавче врегулювання у судах клієнти часто намагаються домогтися повернення вкрадених коштів, але програють. Практика Верховного Суду ще у 2023 році показала, що банк має довести, що в крадіжці грошей з рахунку винен саме клієнт. Адже факт правильного введення даних для проведення операції не означає, що людина сама сприяла крадіжці.

В іншій справі суд дійшов до висновку, що громадянин повинен оперативно повідомити про шахрайські дії й тоді не може нести відповідальність за крадіжку.

Тобто якщо закон вдасться ухвалити й він набуде чинності, то клієнти банків зможуть захищати свої права від шахрайства та дозволить встановлювати, хто ж має відповідати за здійснення несанкціонованих операцій з платіжними картками.

Як захиститися від шахраїв?

Шахраї в Україні все частіше викрадають гроші з банківських карток через фейкові дзвінки, підроблені сайти та повідомлення. Зловмисники можуть представлятися працівниками банку, мобільного оператора чи державних органів і просити повідомити код із SMS або особисті дані. Після цього вони отримують доступ до онлайн-банкінгу та рахунків громадян.

Також поширеною є схема з фальшивими сайтами доставки, продажу товарів чи оформлення "грошової допомоги". Людині надсилають посилання, яке схоже на офіційний сервіс, після чого просять ввести реквізити картки та CVV-код. Після введення таких даних гроші можуть одразу списати з рахунку.

Фахівці радять нікому не повідомляти PIN-коди, CVV-коди та одноразові паролі з SMS. Також не рекомендується переходити за сумнівними посиланнями або вводити банківські дані на невідомих сайтах. У разі підозрілих дзвінків українцям радять самостійно телефонувати до банку за офіційним номером. Якщо є ризик шахрайства, картку потрібно негайно заблокувати.