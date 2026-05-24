Яка проблема виникає у жінок під час оформлення дитячих виплат?

Відомо вже не про один випадок, коли жінки не можуть оформити державну фінансову допомогу для догляду за дитиною до одного року через невідповідність прізвища. Це призводить до того, що жінка або не отримує кошти, або не може ними скористатися. Про це розповів голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев.

При оформленні документів на отримання допомоги українки мають бути уважними, якщо після одруження їхнє прізвище змінилося.

Адже на практиці виникає серйозна проблема під час оформлення виплат через Пенсійний фонд України або ЦНАПи. Ці відомства відкривають рахунок для виплат у державному Ощадбанку. Жінки тривалий час очікують на повідомлення про виплати, а потім дізнаються про неможливість таких виплат через дію алгоритмів банку.

Так проблеми виникають, коли жінка мала рахунок в Ощадбанку, який був оформлений ще на дівоче прізвище. Навіть якщо вони закриті, то в системі банку зберігаються саме такі дані людини. І тоді новий рахунок автоматично відкривається на старе прізвище.

Гетьманцев зазначив, що в такому випадку мати не може скористатися нарахованими коштами, тоді вони повертаються до Пенсійного фонду. Навіть якщо жінка намагається отримати нараховані виплати, то грошову операцію не дозволяють здійснити через невідповідність прізвища.

Обидва варіанти є неприпустимими, особливо коли мова йде про соціальну підтримку родин із маленькими дітьми,

– зауважив народний депутат.

Тому в Комітеті Ради з питань з питань фінансів, податкової та митної політики звертаються до Міністерства цифрової трансформації та Міністерства соціальної політики, аби вони врегулювали проблему, яка не дозволяє українкам користуватися державною допомогою.

До слова, юристи часто звертають увагу, що після зміни прізвища громадяни повинні оновлювати банківські дані та документи. Однак на практиці це не гарантує, що проблеми не виникне, бо старі записи можуть роками залишатися в архівах фінансових установ.

Саме через подібні технічні проблеми в Україні необхідна модель "Дія.Картки", де виплати "прив’язубться" до єдиного цифрового профілю людини.

Також Данило Гетьманцев заявив, що в Україні потрібно впровадити зручний механізм подачі документів через застосунок Дія та отримувати гроші теж на спеціальну картку.

Що відомо про нові правила дитячих виплат?

Уряд запроваджує спеціальний рахунок "Дія.Картка" для виплат сім'ям з дітьми. При народженні дитини батькам надаватимуть фінансову допомогу, а потім ще виплати для догляду за дитиною до одного року, гроші за програмою "єЯсла" та Пакунок школяра.

На початку березня батьки отримали "дитячі" виплати, які надходять на відкриті через ПФУ чи ЦНАП рахунки. Таку допомогу ще не можна отримати на "Дія.Картку". Картка для виплат оформлюється безпосередньо в банку.