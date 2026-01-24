Блокировка банковских карт: какие основания имеет банк

Блокировка банковских карт в связи с отдельными денежными переводами является составляющей системы финансового мониторинга и не означает автоматического нарушения со стороны клиента. В то же время безосновательное или чрезмерно длительное ограничение доступа к счету может выходить за пределы законного контроля.

Законно ли банк блокирует карточные переводы?

Блокировка банковских карт в Украине все чаще становится следствием финансового мониторинга, а не автоматического нарушения со стороны клиента.

Как неоднократно отмечала Судебно-юридическая газета, банки могут контролировать финансовые операции физических лиц и предпринимателей в соответствии с требованиями законодательства, даже если речь идет об обычных переводах между людьми.

Справочно: Правовым основанием для таких действий являются Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Этот закон возлагает на банки обязанность анализировать операции клиентов, оценивать их рискованность и, в случае необходимости, временно ограничивать доступ к счету до выяснения происхождения средств.

Какие есть причины блокировки карт банком?

На практике банк обращает внимание не на отдельную транзакцию, а на финансовое поведение клиента в целом. Основаниями для блокировки могут быть:

нетипичная активность;

резкое увеличение сумм или количества переводов;

регулярные поступления от многих лиц;

использование личной или зарплатной карты для фактически предпринимательской деятельности;

а также отсутствие документов, подтверждающих законное происхождение средств.

Важно! В то же время сама по себе блокировка не является наказанием. Это превентивная мера, которая имеет временный характер.

В соответствии со статьей 1074 Гражданского кодекса Украины, ограничение прав клиента по распоряжению денежными средствами на его счете не допускается, за исключением случаев, когда это предусмотрено законом или судебным решением или в случае остановки операций, связанных с финансовым мониторингом (легализация доходов или финансирование терроризма)

Что делать, если заблокировали карту?