Блокировка банковских карт: какие основания имеет банк

Блокировка банковских карт в связи с отдельными денежными переводами является составляющей системы финансового мониторинга и не означает автоматического нарушения со стороны клиента. В то же время безосновательное или чрезмерно длительное ограничение доступа к счету может выходить за пределы законного контроля.
Законно ли банк блокирует карточные переводы?
Блокировка банковских карт в Украине все чаще становится следствием финансового мониторинга, а не автоматического нарушения со стороны клиента.
Как неоднократно отмечала Судебно-юридическая газета, банки могут контролировать финансовые операции физических лиц и предпринимателей в соответствии с требованиями законодательства, даже если речь идет об обычных переводах между людьми.
Справочно: Правовым основанием для таких действий являются Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
Этот закон возлагает на банки обязанность анализировать операции клиентов, оценивать их рискованность и, в случае необходимости, временно ограничивать доступ к счету до выяснения происхождения средств.
Какие есть причины блокировки карт банком?
На практике банк обращает внимание не на отдельную транзакцию, а на финансовое поведение клиента в целом. Основаниями для блокировки могут быть:
- нетипичная активность;
- резкое увеличение сумм или количества переводов;
- регулярные поступления от многих лиц;
- использование личной или зарплатной карты для фактически предпринимательской деятельности;
- а также отсутствие документов, подтверждающих законное происхождение средств.
Важно! В то же время сама по себе блокировка не является наказанием. Это превентивная мера, которая имеет временный характер.
В соответствии со статьей 1074 Гражданского кодекса Украины, ограничение прав клиента по распоряжению денежными средствами на его счете не допускается, за исключением случаев, когда это предусмотрено законом или судебным решением или в случае остановки операций, связанных с финансовым мониторингом (легализация доходов или финансирование терроризма)
Что делать, если заблокировали карту?
В случае блокировки клиент имеет право обратиться в банк с требованием объяснить причины ограничения и предоставить перечень документов, необходимых для подтверждения происхождения средств.
Обычно речь идет о трудовых договорах, справки о доходах, гражданско-правовые соглашения, акты выполненных работ или налоговые декларации. Предоставление таких документов в большинстве случаев позволяет восстановить доступ к счету.
Если же банк безосновательно затягивает рассмотрение или отказывается снимать ограничения, клиент имеет право защищать свои интересы. В частности путем подачи жалобы в Национальный банк Украины или обращения в суд.