Лимиты на переводы в 2025 году
Напоминаем, что с 1 июня в Украине снизили максимальную сумму для переводов между счетами – со 150 тысяч до 100 тысяч в месяц. В то же время для клиентов банка, которые имеют высокий уровень риска, лимит вообще на уровне 50 тысяч в месяц, информирует 24 Канал.
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Добавляем, что лимиты касаются для переводов как по номеру карты или телефона, так и по реквизитам IBAN.
Что такое IBAN
Это специальный международный номер банковского счета. Его используют для распознавания банковского счета в международных финансовых транзакциях. В то же время его назначение – упрощать переводы.
Еще раньше ведущий эксперт по финансовому мониторингу "Глобус Банка" Марина Павленко рассказывала, что ограничительные меры, например блокировка, применяется в случае, когда замечена нетипичная активность на счете.
Однако если это все-таки произошло, то советуют немедленно обратиться в банк и решить эту проблему.
После обращения банк может попросить клиента предоставить документы, подтверждающие доходы, или объяснения по активности по карте. Важно, чтобы клиент с пониманием отнесся к такому требованию,
– говорит банкир Павленко.
К счастью, в большинстве случаев после предоставления объяснений и документов клиенту восстанавливают доступ к счету.
Что делать, чтобы избежать блокировки счета
По советам Марины Павленко, стоит придерживаться такого алгоритма действий, чтобы блокировка счета не произошло:
- Нужно знать условия обслуживания карты и тарифами.
- На сайте вашего банка проверьте лимиты и законодательные ограничения.
- При открытии счета укажите цель установления деловых отношений с банком, предоставить перечень запланированных операций, а также информацию об услугах, в которых вы нуждаетесь.
- На этапе открытия счета у специалиста банка могут возникнуть дополнительные вопросы и дополнительные документы или объяснения.
- Не используйте карты для незаконных операций или по кодам, что не соответствуют сути транзакций (мис-кодинг) и не участвуйте в сомнительных схемах (дроп-операции и т.д.).
Среди примеров, что могут заблокировать карту, есть ежемесячные переводы мужа на счет жене, не имеющей собственных доходов. Перед этим стоит объяснить цель открытия счета, предоставить подтверждающие документы и указать объем ежемесячных переводов в сопоставлении с доходами мужа.