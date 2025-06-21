Лимиты на переводы в 2025 году

Напоминаем, что с 1 июня в Украине снизили максимальную сумму для переводов между счетами – со 150 тысяч до 100 тысяч в месяц. В то же время для клиентов банка, которые имеют высокий уровень риска, лимит вообще на уровне 50 тысяч в месяц, информирует 24 Канал.

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Добавляем, что лимиты касаются для переводов как по номеру карты или телефона, так и по реквизитам IBAN.

Что такое IBAN Это специальный международный номер банковского счета. Его используют для распознавания банковского счета в международных финансовых транзакциях. В то же время его назначение – упрощать переводы.

Еще раньше ведущий эксперт по финансовому мониторингу "Глобус Банка" Марина Павленко рассказывала, что ограничительные меры, например блокировка, применяется в случае, когда замечена нетипичная активность на счете.

Однако если это все-таки произошло, то советуют немедленно обратиться в банк и решить эту проблему.

После обращения банк может попросить клиента предоставить документы, подтверждающие доходы, или объяснения по активности по карте. Важно, чтобы клиент с пониманием отнесся к такому требованию,

– говорит банкир Павленко.

К счастью, в большинстве случаев после предоставления объяснений и документов клиенту восстанавливают доступ к счету.

Что делать, чтобы избежать блокировки счета

По советам Марины Павленко, стоит придерживаться такого алгоритма действий, чтобы блокировка счета не произошло:

Нужно знать условия обслуживания карты и тарифами.

На сайте вашего банка проверьте лимиты и законодательные ограничения.

При открытии счета укажите цель установления деловых отношений с банком, предоставить перечень запланированных операций, а также информацию об услугах, в которых вы нуждаетесь.

На этапе открытия счета у специалиста банка могут возникнуть дополнительные вопросы и дополнительные документы или объяснения.

Не используйте карты для незаконных операций или по кодам, что не соответствуют сути транзакций (мис-кодинг) и не участвуйте в сомнительных схемах (дроп-операции и т.д.).

Среди примеров, что могут заблокировать карту, есть ежемесячные переводы мужа на счет жене, не имеющей собственных доходов. Перед этим стоит объяснить цель открытия счета, предоставить подтверждающие документы и указать объем ежемесячных переводов в сопоставлении с доходами мужа.