Ліміти на перекази у 2025 році

Нагадуємо, що з 1 червня в Україні знизили максимальну суму для переказів між рахунками – зі 150 тисяч до 100 тисяч на місяць. Водночас для клієнтів банку, які мають високий рівень ризику, ліміт взагалі на рівні 50 тисяч на місяць, інформує 24 Канал.

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Додаємо, що ліміти стосуються для переказів як за номером карти або телефону, так і за реквізитами IBAN.

Що таке IBAN Це спеціальний міжнародний номер банківського рахунку. Його використовують для розпізнання банківського рахунку у міжнародних фінансових транзакціях. Водночас його призначення – спрощувати перекази.

Ще раніше провідна експертка з фінансового моніторингу "Глобус Банку" Марина Павленко розповідала, що обмежувальні заходи, як-от блокування, застосовується у випадку, коли помічена нетипова активність на рахунку.

Однак якщо це таки відбулося, то радять негайно звернутися до банку та розв'язати цю проблему.

Після звернення банк може попросити клієнта надати документи, що підтверджують доходи, або пояснення щодо активності за карткою. Важливо, щоб клієнт із розумінням поставився до такої вимоги,

– каже банкірка Павленко.

На щастя, у більшості випадків після надання пояснень і документів клієнтові відновлюють доступ до рахунку.

Що робити, аби уникнути блокування рахунку

За порадами Марини Павленко, варто дотримуватися такого алгоритму дій, аби блокування рахунку не відбулося:

Потрібно знати умови обслуговування картки та тарифами.

На сайті вашого банку перевірте ліміти та законодавчі обмеження.

Під час відкриття рахунку зазначте мету встановлення ділових відносин з банком, надати перелік запланованих операцій, а також інформацію про послуги, яких ви потребуєте.

На етапі відкриття рахунку у фахівця банку можуть виникнути додаткові запитання та додаткові документи чи пояснення.

Не використовуйте картки для незаконних операцій або за кодами, що не відповідають суті транзакцій (міс-кодинг) й не беріть участі в сумнівних схемах (дроп-операції тощо).

Серед прикладів, що можуть заблокувати карту, є щомісячні перекази чоловіка на рахунок дружині, що не має власних доходів. Перед цим варто пояснити мету відкриття рахунку, надати підтверджувальні документи та вказати обсяг щомісячних переказів у зіставленні з доходами чоловіка.