Государство все будет проверять: как изменятся правила бронирования от мобилизации в апреле

С помощью цифровизации системы государство сможет проверять наличие и законность бронирований от мобилизации. Из-за этого часть работников может потерять временное увольнение.

Как будут проверять законность бронирования?

С 1 апреля мобилизационный процесс несколько изменится. Государство его цифровизирует, а потому возможность незаконных действий и подкупа должностных лиц фактически нивелируется. Так комиссии, которые принимают решение о предоставлении бронирования, будут видеть, имеет ли право работник на освобождение от мобилизации. Об этом говорит адвокат, руководитель Адвокатского бюро Анна Даниэль в комментарии Новини.LIVE.

Государственным чиновникам будет легче выявить фиктивное трудоустройство лиц, которые таким образом хотели бы освободиться от мобилизации. Все действия можно будет отследить с помощью обмена данных Реестра "Оберег", Налоговой службы и Пенсионного фонда Украины.

Эксперт рассказала, что для назначения бронирования будут проверять, соответствует ли уровень зарплаты тем лимитам, что нужны для статуса критичности. Также бронирование не будут предоставлять тем предприятиям, которые имеют задолженность по уплате ЕСВ, а также если станет известно о фиктивном трудоустройстве людей.

Также будут обращать внимание на то, не превышен ли лимит по проценту от общего количества мужчин, которых можно забронировать.

Адвокат говорит, что такие проверки регулируются общим приказом Министерства экономики и Министерства обороны по цифровизации бронирования через портал Дія.

Так изменения положительно повлияют на мобилизационный процесс, ведь это может уменьшить очереди и убрать коррупционные риски при оформлении отсрочек, а также обеспечит прозрачность бронирования.

Но спрятаться от системы возможности теперь не будет. Любой цифровой след человека – налоговые процессы, пересечение границы, посещение больницы – будет подтягиваться в "Оберіг".

