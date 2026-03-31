Некоторые из военнообязанных могут получить отсрочку от службы. Правила ее оформления изменили в Минобороны несколько месяцев назад.

Как сейчас получить отсрочку?

С 1 ноября 2025 года оформление больше не происходит через ТЦК. Зато теперь подать заявку можно онлайн через приложение Резерв+ (если документы есть в электронном виде) или обратиться в ЦНАП, если бумаги не оцифрованы.

Заметим, что отсрочка часто предоставляется временно, с необходимостью дальнейшего продления. Сейчас этот процесс частично автоматизирован: система самостоятельно проверяет данные и продлевает статус, если основания остаются в силе.

В противном случае документы нужно подавать повторно. Иногда отсрочку дают на весь период военного положения, который в Украине продлевают каждые 90 дней.

Кто не подпадает под мобилизацию?

Перечень оснований для получения отсрочки определен статьей 23 Закона "О мобилизационной подготовке" и длительное время не меняется. Среди них:

состояние здоровья (инвалидность или серьезные заболевания);

семейные обстоятельства (в частности многодетность или самостоятельное воспитание детей);

уход за людьми с инвалидностью или недееспособными родственниками;

работа на критически важных для государства должностях (бронирование).

Отмечается, что если даже трое детей происходят от разных браков, мобилизация для отца не проводится. Отсрочка предоставляется и тогда, если есть только один ребенок, но он приемный, инвалид или тяжело больной.

Также не подлежат призыву студенты, преподаватели (от 0,75 ставки), родственники погибших или пропавших военных и освобожденные из плена.

В то же время оформление отсрочки не означает автоматического разрешения на выезд за границу. Например, студенты или мужчины без установленной инвалидности, даже с отсрочкой, обычно не могут пересекать границу.

