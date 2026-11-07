Бронирование не отображается в Резерв+: как исправить ошибку

Ошибка в реестрах может помешать работодателю провести бронирование военнообязанного работника. В частности, система может не распознать официальное трудоустройство или не отобразить человека в списке компании. Часть таких несоответствий теперь можно исправить самостоятельно через Резерв+.

Почему бронирование может не отобразиться в Резерв+

Когда работодатель подает заявление на бронирование сотрудника, система может неожиданно выдать сообщение "лицо не трудоустроено" или не показать специалиста в списке военнообязанных компании. Это происходит в том случае, если реестр "Оберег" не получил подтверждение от Пенсионного фонда Украины об официальной занятости работника, пояснили специалисты государственного сервиса Дия.

Как работнику самостоятельно исправить данные через приложение

Военнообязанным больше не нужно тратить дни на ожидание и ручные проверки, ведь обновить данные можно прямо в смартфоне. Чтобы наладить корректный обмен данными между реестрами и уберечь себя от потери брони, следует выполнить четкий алгоритм действий:

Авторизоваться в мобильном приложении Резерв+. Открыть раздел меню и перейти к пункту "Исправить данные онлайн", выбрав актуальное место работы. Внимательно проверить личные данные: налоговый номер (РНОКПП) и дату рождения. Отправить запрос на обновление.

Если сведения совпадают, информация о трудовых отношениях обновится автоматически. Если же в процессе возникли сложности или сбои, гражданам рекомендуют не медлить и обращаться в службу технической поддержки Резерв+.

Что делать работодателю, если "Оберег" до сих пор не видит работника

В случаях, когда самостоятельный запрос через приложение не дал результата, подключиться должна компания. Отсутствие статуса свидетельствует о том, что информация о наемном работнике вообще не поступила в базы Пенсионного фонда.

Чтобы решить проблему, представитель работодателя должен зайти в личный кабинет на портале электронных услуг ПФУ, найти раздел "Коммуникации с Пенсионным фондом" и подать оперативное уведомление о трудовых отношениях. Такой документ фиксирует прием на работу, перевод или смену должности сотрудника. Кадровикам следует помнить строгое правило: подавать это уведомление необходимо в день оформления кадровых изменений или максимум на следующий день.

Если предприятие пропустило сроки, процедура затянется. Тогда придется отправлять налоговый расчет за последний отчетный период через портал Государственной налоговой службы и ждать, пока ПФУ обработает отчетность и обновит данные в реестрах.

Какие решения действовали ранее и что изменилось

Раньше исправление подобных технических несоответствий создавало серьезную бюрократическую волокиту для бизнеса. Гражданам приходилось обращаться в службу поддержки сервиса "Дия", специалисты которой вручную собирали сведения и направляли их в Пенсионный фонд. Лишь после длительной цепочки согласований администраторы реестра "Оберег" проводили индивидуальную проверку каждого военнообязанного, что существенно тормозило бронирование критически важных кадров.

К слову, Минэкономики подготовило изменения в постановление № 76, что регулирует процесс бронирования работников на время военного положения. Первый вариант документа предусматривал отмену 100-процентной квоты на бронирование работников ряда критически важных отраслей, сокращение доли военнообязанных работников, которых можно было бронировать, и уменьшение квоты для предприятий ЖКХ.