Что правительство предлагало изменить в правилах бронирования

Министр экономики Александр Кравченко разослал проект центральным органам исполнительной власти еще 8 октября, но "документ обновился на 90%", о чем пишет ЕП со ссылкой на собственные источники.

Окончательный вариант принятых изменений будет объявлен не ранее 18 октября.

Вечером во вторник, 13 октября, правительство приняло постановление об изменениях в бронировании, но с 5-дневным сроком доработки.

Первоначальный вариант документа предусматривал отмену 100%-ной квоты на бронирование работников ряда критически важных отраслей, в частности топливно-энергетического сектора и других компаний, обеспечивающих бесперебойное функционирование энергетической и газотранспортной систем.

Также предполагалось сокращение доли военнообязанных работников, которых предприятия могли бронировать, – со 100% до 85%.

Предприятиям сферы ЖКХ квоту хотели уменьшить с 75% до 60%.

А критически важные предприятия должны вычитать квоту работников, которых они могут бронировать.

Обратите внимание! На сегодняшний день квота бронированных работников определяется исходя из общей численности всех военнообязанных работников.

В правительственное постановление вернулась норма, которую уже хотели принять летом, – создание Координационного центра по организации бронирования военнообязанных. Речь идет о консультативно-совещательном органе Кабмина, который фактически будет согласовывать критерии критичности предприятий. Сейчас же таким согласованием занимаются Минобороны и Минэкономики.

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В случае появления Координационный центр будет не только согласовывать сами критерии критичности для предприятий, но и иметь последнее слово в определении любого предприятия как критически важного (то есть такого, которое сможет проводить бронирование работников),

– пояснили в материале.

Более того, согласно первоначальному замыслу, органам власти, определяющим критерии критичности, необходимо обновить их до 20 октября и согласовать с центром.

Как отреагировали в Украине на новые правила бронирования

Представители бизнеса раскритиковали первый вариант изменений. Накануне их обнародовал народный депутат Ярослав Железняк.

Например, в Европейской бизнес-ассоциации напомнили, что предыдущий пересмотр критериев критичности завершился всего полтора месяца назад.

Национальная ассоциация украинской оборонной промышленности призвала отказаться от "вредной" нормы об уменьшении квоты работников, бронированных в ОПК, со 100% до 85%.

В Союзе украинских предприятий обратились к правительству за разъяснениями относительно возможных изменений и заявили, что представителей бизнеса к их обсуждению не привлекали.

В Федерации работодателей, в частности, призвали правительство изменить вектор поиска мобилизационного ресурса: с "белого" бизнеса на неофициальное трудоустройство.

Обратите внимание! Больше всего дискуссий будет сосредоточено вокруг размера квоты бронирования для энергетических, коммунальных и оборонных предприятий.

В качестве одного из компромиссных вариантов предлагалось сохранить 100-процентное бронирование только для тех военнообязанных работников, которые непосредственно задействованы в ремонте и обслуживании энергетической инфраструктуры, теплосетей, систем водоснабжения, а также в производстве оружия. "На вспомогательный персонал таких компаний предлагалось распространять квоты,

– сообщил источник ЕП.

По состоянию на вечер 13 октября была исключена норма о неучете лиц с отсрочкой при определении квоты для бронирования.

Но многие положения остаются неопределенными. Например, что касается пересмотра критериев критичности, ведь в первоначальном варианте постановления он должен был состояться до 20 октября.

Также неизвестной остается судьба компаний, подтвердивших критичность в ходе летних изменений.

Напомним, что бизнес пока не оценивает конкретные положения относительно бронирования от мобилизации, ведь документ еще официально не обнародован. Но возможные ограничения уже вызывают беспокойство бизнес-сообщества.