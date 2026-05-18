Обеспечение стабильности работы: как в Украине бронируют работников в 2026 году

В Украине бронированию подлежат работники критических объектов, которых нельзя мобилизовать во время войны. Это не способ уклонения, а потребность защиты сотрудников, которые необходимы для стабильной работы и поддержания критического предприятия и экономики. Процедура бронирования работников выполняется руководством или отделом кадров и имеет четкие правила.

Какие условия бронирования на работе определены законодательством?

Некоторые предприятия, государственные учреждения и органы местного самоуправления могут забронировать военнообязанных работников, которые стоят на воинском учете. Главным условием является наличие сотрудника в штате и заключение с ним трудового договора. О том, как бронировать работников, говорится в постановлении Кабинета Министров №76.

Важно, что преимущества бронирования персонала есть для самого предприятия. При бронировании работников компании следует учитывать их необходимость, то есть освобождение от мобилизации предоставляется только тем, без кого не будет выполняться действительно важная работа.

Предприятия, которые имеют право забронировать сотрудников, должны быть признаны критически важными для экономики и обороны. Как пишет юрист Станислав Козуля, среди таких учреждений есть:

те, кто производят товары или предоставляют услуги для Вооруженных Сил и других силовых структур. То есть это работники сферы обороны, связи, энергетики, транспорта, финансовой системы и тому подобное.

резиденты Дія.City, которые получили статус критически важного предприятия.

Заметим! Забронировать возможно только работников юридического лица. Даже большой ФЛП не может зарезервировать работников.

Какой процесс бронирования работников компании?

Системы бронирования работников позволили бизнесу и критическим предприятиям сохранить на рабочих местах ключевых специалистов. Но такие действия не нарушают мобилизационное законодательство.

Но при бронировании стоит не допускать ошибок и четко следить за требованиями. Сначала происходит подтверждение статуса критически важного предприятия или наличия мобилизационных задач. Вместе с этим подается пакет документов в профильный орган. Это задание важно выполнить, потому что без этого процесс может быть заблокирован.

Уполномоченное лицо формирует список военнообязанных и подает заявление через Дию.

В конце компания получает результат, в котором указано, кого из работников забронировали. Данные о забронированных работников попадают в соответствующие ТЦК и СП.

Как происходит заполнение данных о ключевых работников на предприятии, согласно Порядку №1487?

Кабинет Министров разработал рекомендации для ведения списка военнообязанных на предприятии. Приложение 5 к постановлению №1487 предлагает работодателям таблицу с графами, которая должна заполняться по форме.

Как рассказали 24 Каналу представители команды адвокатов Mudri Partners, заполнение такой таблицы должно обязательно происходить ежегодно по состоянию на 1 января. Законодатель предоставляет срок на эту работу до 25 января текущего года. Такой список, составленный по состоянию на 1 января текущего года, должен весь год храниться на предприятии.

То есть, если имеете большое предприятие, то заполнять таблицу можете в течение 25 дней. Например, в 2026 году, у вас на предприятии должен храниться список, который вы составили в течение 1 – 25 января 2026 года и информация в нем должна быть отражена по состоянию на 1 января,

– объяснили эксперты.

Для внесения информации в таблицу соответствующему специалисту нужна информация из паспортов военнообязанных и данные из Резерв+.

Как пояснили в компании, таблицу следует заполнять по установленным категориям. Туда вносится:

список персонального воинского учета военнообязанных (резервистов) офицерского состава;

список персонального воинского учета военнообязанных (резервистов) рядового, сержантского и старшинского состава;

список персонального воинского учета военнообязанных и резервистов из числа женщин;

список персонального воинского учета призывников.



Таблица для заполнения информации о работниках / Скриншот

Если данные вносятся о военнообязанном или призывнике, то в графе №2 так и надо указывать его статус. В графе №3 прописывается воинское звание, которое можно увидеть в военно-учетном документе.

В следующих графах указываются персональные данные человека. Обращать внимание стоит на то, чтобы данные в паспорте и в ВОД были одинаковые. Теперь при заполнении списков предприятие также указывают в отдельных графах так называемый вин-код, и налоговый номер.

Графа №8 нужна для военно-учетной специальности по коду. Для офицерского состава это шестизначное обозначение, для сержантского, старшинского и рядового состава – трехзначное.

В графе №14 проставляется срок действия отсрочки для забронированных, а в графе 13 – обо всех других типах освобождения от мобилизации.

В последнюю очередь заполняется информация о наименовании должности, дату и номер приказа о назначении на должность или освобождении от должности.

Для чего предприятия делают бронирование рабочих мест?

Предприятия не бронируют всех сотрудников, а определяют ключевые должности, без которых работа компании или объекта инфраструктуры невозможна. Нередко бизнес формирует внутренние кадровые резервы и модели замещения, чтобы минимизировать риски в случае потери работников.

Чтобы получить статус критичности, компании даже пересматривают кадровую политику, официальное трудоустройство.

Системы бронирования остаются гибкими и периодически обновляются. Так сейчас очень легко происходит бронирование через платформы бронирования работников в приложении Дія. Именно через него руководитель осуществляет бронирование по четко установленному алгоритму.

Фактически процесс бронирования переведен в полностью электронный формат. Компании, которые имеют статус критически важных, проводят авторизацию руководителя или уполномоченного лица. Система автоматически обрабатывает списки работников и осуществляет бронирование сотрудников онлайн.

Сколько нужно ждать решения о бронировании на работе?

Сейчас решения о забронированных сотрудниках могут обрабатываться до 24 - 72 часов.

В то же время действует возможность временного бронирования до 45 дней для работников, у которых есть проблемы с военным учетом.

Вся система бронирования привязана к государственным реестрам. Бумажные процедуры становятся ненужными, ведь государство упростило кадровое бронирование работников.