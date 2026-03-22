Сроков службы до сих пор нет: украинцы запустили флешмоб поддержки прав военных и их семей

Украинские активисты на днях запустили флешмоб по поддержке права на увольнение военнослужащих, то есть установление четких сроков службы для защитников. Отмечается, что армия нуждается в обновлении и постепенной замене военных. Именно такой они видят реформы военной стратегии страны и долгосрочный фундамент обороноспособности.

Что известно о флешмобе "Право на увольнение"?

Активисты общественной организации "Интенция" организовали в сети флешмоб, чтобы привлечь внимание власти и общества к проблеме установления четких сроков службы и поддержки военных и их семей. Тыл борется за права воинов, независимо от того, служат ли они по контракту, или после мобилизации. Об этом говорится на сайте ОО.

В комментарии 24 Каналу представитель общественной организации "Интенция" Валентина рассказала, что массовые протесты во время войны запрещены. Однако власти как-то нужно указать на проблемы с помощью массовости. Поэтому активисты выбрали альтернативный способ обратить внимание, что отсутствие сроков службы – это тема, которая волнует большую часть общества, а не отдельных граждан.

Участие во флешмобе – это простой жест для гражданских, который показывает военным: "Вы не одни. Тыл рядом и борется за ваши права". Кроме того, это также безопасная возможность для военных продемонстрировать свою позицию,

– объяснили в ОО.

Каков символ флешмоба?

Организаторы выбрали символом голубой цвет в знак верности и свободы. Они объясняют свой выбор тем, что военные стоят за свободу Украины, однако сами практически не имеют возможности на свободу и возвращение к гражданской жизни, несмотря на возможность создания резерва и постепенной замены действующих военнослужащих.

Голубая лента или флаг – это символ надежды на свободу и справедливость.

Для участия и поддержки идеи относительно четких сроков службы для военных люди могут просто вывесить голубой флаг, прикрепить ленту на одежду или наклеить наклейки, например, на гаджеты или машину. Тех, кто делятся фото или видео в сети, призывают добавлять хэштеги #термінислужби #правоназвільнення.

Кто поддерживает флешмоб?

Представительница общественной организации рассказала, что инициативу преимущественно поддерживают родные военных. Более того, и сами защитники обращаются к активистам со словами благодарности и поддержки, но замечают, что им, к сожалению, запрещено каким-либо образом публично поддерживать подобные инициативы.

Впоследствии организаторы надеются, что к флешмобу присоединятся еще тысячи людей, в том числе и гражданские мужчины и женщины. Ведь в какой-то момент их тоже может коснуться мобилизация, и тогда они вспомнят о сроках службы.

Отдельно хочется подчеркнуть, что флешмоб – это не призыв "распустить армию", а лишь способ привлечения внимания к проигрышной стратегии отсутствия сроков службы и призыв решить проблему путем постепенной и поочередной замены людей в армии,

– сообщили инициаторы.

Заметим! Украинский политик Борислав Береза высказался в сети, что обещание парламентариев с марта начать действие законопроекта о четких сроках службы и отсрочке для контрактников лишь намекает на то, что "обществу пытаются продать старое обещание". Будет ли соответствующий результат – деятель не уверен.

Рассматривает ли государство установление четких сроков службы?