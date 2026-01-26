Работодатель не платит зарплату во время войны: алгоритм действий для работника

В Гоструда напомнили, что военное положение не отменяет обязанность работодателя выплачивать заработную плату. Также объяснили, какие действия может предпринять работник в случае нарушения его трудовых прав.

Является ли задержка зарплаты нарушением закона?

Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета предоставила разъяснения относительно действий работников в случае невыплаты заработной платы, больничных или отпускных в период военного положения.

Задержка или полное отсутствие выплат остается одним из самых распространенных нарушений трудового законодательства. В то же время сам факт войны не освобождает работодателя от финансовых обязательств перед работниками.

Обратите внимание! В 2026 году подавляющее большинство трудовых гарантий продолжает действовать, а обязанность осуществлять выплаты сохраняется в полном объеме.

Что делать работнику, если не платят деньги?

Четко определить вид задолженности

Речь идет не только о полной невыплате зарплаты, но и о частичных выплатах, неоплаченные больничные, невыплаченные отпускные или задержки без объяснений.

Закон устанавливает конкретные сроки:

зарплата должна выплачиваться минимум дважды в месяц;

отпускные – до начала отпуска.

В то же время больничные выплачиваются после финансирования со стороны Пенсионного фонда, при условии своевременно поданных работодателем документов.

Зафиксировать нарушение

Даже если работодатель уверяет, что "все будет позже", работнику стоит позаботиться о доказательной базе.

Трудовой договор, приказ о приеме на работу, табели учета рабочего времени, электронный больничный, приказ об отпуске, а также любая переписка с работодателем могут стать ключевыми доказательствами в случае проверки или судебного спора.

Письменно обратиться к работодателю

Официальное требование о выплате задолженности, даже в простой форме, имеет принципиальное значение. Оно фиксирует момент нарушения и подтверждает, что работник пытался урегулировать вопрос в досудебном порядке.

Обратите внимание! Важно сохранить копию обращения или подтверждение его отправки.

Жалоба в Гоструда

При отсутствии реакции со стороны работодателя работник имеет право обратиться в органы Гоструда согласно частью 2 статьи 233 Кодекса законов о труде Украины. Даже во время военного положения такие обращения являются основанием для проведения внеплановой проверки.

Важно! В жалобе следует указать данные работодателя, суть нарушения и период невыплаты.

Судебная защита

Обращение в суд остается одним из самых эффективных механизмов. В спорах по оплате труда работник освобождается от уплаты судебного сбора, а требования о взыскании зарплаты не ограничиваются сроками исковой давности.

Суд может обязать работодателя выплатить долг, компенсировать потерю части дохода из-за задержки, а в отдельных случаях даже взыскать средний заработок за весь период задержки.

