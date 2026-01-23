Не все можно унаследовать: что не передается после смерти

Наследование в Украине, как правило, охватывает переход имущества и других материальных ценностей, однако вместе с ними могут перейти и отдельные обязательства. В то же время закон четко очерчивает круг прав и обязанностей, которые не входят в состав наследства и не передаются наследникам.

Что нельзя унаследовать в 2026 году?

Вопрос того, что именно может и не может передаваться в наследство, четко урегулирован Гражданским кодексом Украины.

Закон прямо определяет перечень прав и обязанностей, которые прекращаются со смертью лица и не входят в состав наследства, независимо от наличия завещания или круга наследников.

Согласно статье 1219 Гражданского кодекса Украины, в наследство не переходят:

членство в организациях, объединениях или обществах, поскольку участие в них является личным и прекращается после смерти;

право на возмещение вреда здоровью, ведь это исключительно личное право, которое не может быть передано другим лицам;

отдельные долговые обязательства, что прекращаются со смертью должника (в соответствии со статьей 608 ГК Украины);

личные неимущественные права, в частности честь, достоинство, неприкосновенность личности;

право на алименты, пенсии и социальные выплаты, поскольку они были назначены конкретному лицу и не могут быть унаследованы.

Кто может быть лишен права на наследство?

Отдельно закон определяет круг лиц, которые могут потерять право на наследование. В соответствии с статьей 1224 Гражданского кодекса Украины, к ним относятся:

супруги, если брак был признан недействительным;

лица, которые препятствовали наследодателю в составлении или изменении завещания путем давления, обмана или злоупотребления;

наследники, которые сознательно уклонялись от обязанности ухаживать за наследодателем в случае его беспомощного состояния;

родители, лишены родительских прав, если такие права не были восстановлены до смерти ребенка;

лица, совершившие преступление против наследодателя или других наследников, за исключением случаев, когда наследодатель прямо указал их в завещании.

Кроме того, суд может лишить права на наследство лиц, которые злоупотребляли своим положением, уклонялись от содержания наследодателя или претендуют на обязательную долю при неправомерных обстоятельствах.

