Не молчите, если право нарушено: какую чувствительную информацию о человеке нельзя распространять без согласия

Чувствительные персональные данные граждан не могут быть распространены без их согласия. Право на приватность остается важным и охраняется непосредственно Офисом Уполномоченного по правам человека.

Какие персональные данные считаются чувствительными?

Частной информацией, которую нельзя распространять без согласия, являются сведения о состоянии здоровья, отношение к религии или политические взгляды. Такие данные о человеке требуют особой защиты, рассказал омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Чувствительные персональные данные должны быть в тайне. Люди не имеют права рассказывать о здоровье, имеющихся ранениях, пережитом сексуальном насилии или пребывании в плену. Также запрещено распространение религиозных убеждений, политических взглядов и членства в партиях или профсоюзах.

Кроме того Закон запрещает обрабатывать все чувствительные персональные данные о расовом или этническом происхождении, генетические и биометрические данные.

Статья 4 Закона Украины "О защите персональных данных" запрещает сбор и обработку некоторых персональных данных, если они не нужны для определенной цели сбора. Противозаконным является чрезмерное вмешательство в частную жизнь человека.

В то же время Дмитрий Лубинец объяснил, что запрет на распространение таких данных отменяется, если человек дал сознательное согласие или если есть указание закона на или же имеет место общественный интерес. В случае, когда человек сам опубликовал свои чувствительные данные, законодательство также не охраняет его право на приватность.

Берегите свои данные и уважайте право на приватность других. Если это право было нарушено – не молчите,

– говорит Уполномоченный по правам человека.

В случае явного нарушения и распространения чувствительной информации без согласия пострадавший может обратиться в Офис Омбудсмена по адресу: улица Институтская, 21/8 в Киеве или отправить жалобу на электронную почту hotline@ombudsman.gov.ua. Также соответствующие сообщения принимаются по номерам телефонов:

0 800 501 720;

044 299 74 08.

Стоит отметить! Люди, защищая персональные данные имеют право знать, какие именно ее данные собираются и с какой целью, требовать исправления или удаления недостоверной информации и даже отозвать согласие на обработку данных.

Когда могут собирать персональные данные без согласия?