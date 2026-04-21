Які персональні дані вважаються чутливими?
Приватною інформацію, яку не можна поширювати без згоди, є відомості про стани здоров'я, відношення до релігії чи політичні погляди. Такі дані про людину потребують особливого захисту, розповів омбудсман Дмитро Лубінець.
Чутливі персональні дані повинні бути в таємниці. Люди не мають права розповідати про здоров'я, наявні поранення, пережите сексуальне насильство чи перебування в полоні. Також заборонене поширення релігійних переконань, політичних поглядів і членства в партіях або профспілках.
Крім того, Закон забороняє обробляти всі чутливі персональні дані про расове або етнічне походження, генетичні та біометричні дані.
Стаття 4 Закону України "Про захист персональних даних" забороняє збір та обробку деяких персональних даних, якщо вони не потрібні для визначеної мети збору. Протизаконним є надмірне втручання в приватне життя людини.
Водночас Дмитро Лубінець пояснив, що заборона на поширення таких даних скасовується, якщо людина дала свідому згоду або якщо є вказівка закону на чи ж має місце суспільний інтерес. У випадку, коли людина сама опублікувала свої чутливі дані, законодавство також не охороняє її право на приватність.
Бережіть свої дані та поважайте право на приватність інших. Якщо це право було порушене – не мовчіть,
– говорить Уповноважений з прав людини.
У випадку явного порушення та поширення чутливої інформації без згоди постраждалий може звернутися до Офісу Омбудсмана за адресою: вулиця Інститутська, 21/8 у Києві або надіслати скаргу на електронну пошту hotline@ombudsman.gov.ua. Також відповідні повідомлення приймаються за номерами телефонів:
- 0 800 501 720;
- 044 299 74 08.
Варто зазначити! Люди, захищаючи персональні дані мають право знати, які саме її дані збираються та з якою метою, вимагати виправлення або видалення недостовірної інформації та навіть відкликати згоду на обробку даних.
Коли можуть збирати персональні дані без згоди?
Державні органи мають право обробляти інформацію про людину без її дозволу, якщо це прямо передбачено їхніми повноваженнями. У такому випадку згода не є обов’язковою умовою. Збір даних без дозволу допускається в інтересах національної безпеки, економічного добробуту або захисту прав людини.
Вимагати згоду іноді навіть неправомірно. У деяких випадках вимога підписати згоду може створювати штучні бар’єри для реалізації прав людини. Тому закон дозволяє обробку даних без цього формального кроку.