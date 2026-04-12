Що таке персональні дані?

До персональних даних належить чимало інформації, про що повідомляють на сайті Дії.

До персональних даних належать:

прізвище, ім’я та по батькові;

національність;

етнічне походження;

дата й місце народження;

паспортні дані;

місце проживання;

освіта; сімейний/майновий стан тощо.

Однак і цей список не вичерпний. Річ у тім, що будь-яка інформація, за якою можна чітко ідентифікувати особу, є персональними даними.

Нагадаємо, що стаття 32 Конституції України не допускає збирання, зберігання, використання та поширення такої інформації про особу без її згоди. Про це наголосили на сайті Омбудсмана України.

Але тільки крім випадків, які визначені законом, а ще:

в інтересах національної безпеки; економічного добробуту; прав людини.

Головне правило: державні органи, установи та організації обробляють персональні дані на підставі закону. Це означає, що вони не потребують окремої згоди від громадян для виконання своїх повноважень,

– пояснили на сайті.

Зокрема підкреслюється, що вимога підписати згоду в більшості таких випадків є неправомірною – це може створювати умови, за яких реалізація прав людини залежатиме від надання чи ненадання згоди.

Проте слід пояснити важливий момент: згода людини є лише однією з підстав для обробки персональних даних. Але це не обов’язкова умова.

Зверніть увагу! Якщо державний орган діє в межах закону, то він має право обробляти дані без згоди – з метою виконання повноважень, які надані йому законом.

