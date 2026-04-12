Что такое персональные данные?
К персональным данным относится немало информации, о чем сообщают на сайте Дії.
К персональным данным относятся:
- фамилия, имя и отчество;
- национальность;
- этническое происхождение;
- дата и место рождения;
- паспортные данные;
- место жительства;
- образование; семейное/имущественное положение и т.д.
Однако и этот список не исчерпывающий. Дело в том, что любая информация, по которой можно четко идентифицировать личность, является персональными данными.
Напомним, что статья 32 Конституции Украины не допускает сбора, хранения, использования и распространения такой информации о лице без его согласия. Об этом заявили на сайте Омбудсмана Украины.
Но только кроме случаев, которые определены законом, а еще:
- в интересах национальной безопасности;
- экономического благосостояния;
- прав человека.
Главное правило: государственные органы, учреждения и организации обрабатывают персональные данные на основании закона. Это означает, что они не требуют отдельного согласия от граждан для выполнения своих полномочий,
– объяснили на сайте.
В частности подчеркивается, что требование подписать согласие в большинстве таких случаев является неправомерным – это может создавать условия, при которых реализация прав человека будет зависеть от предоставления или непредоставления согласия.
Однако следует объяснить важный момент: согласие человека является лишь одним из оснований для обработки персональных данных. Но это не обязательное условие.
Обратите внимание! Если государственный орган действует в рамках закона, то он имеет право обрабатывать данные без согласия – с целью выполнения полномочий, предоставленных ему законом.
Что еще следует знать украинцам о своих данных и документах?
Документы украинцев могут не отображаться в приложении Дія. Такое происходит, если в Государственном реестре нет записи о идентификационном коде.
Чтобы сделать эту запись, людям необходимо прийти в отделы ДРАЦС и подать соответствующее заявление. Также следует иметь с собой паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщиков.