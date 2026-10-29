ГПСУ предупредила украинцев: как не тратить время на запросы о пересечении границы

В Государственной пограничной службе напомнили, что украинцы могут сразу просить проставить в паспортах штампы о выезде, если в этом есть необходимость. Ежедневно запросы людей и их адвокатов относительно пересечения государственной границы Украины увеличиваются.

В ГПСУ растет нагрузка из-за большого количества обращений

Граждане продолжают подавать запросы на получение данных о пересечении границы и других необходимых сведений, которые обрабатываются Главным центром обработки специальной информации Госпограничной службы. Сотрудники дали полезные советы, чтобы сэкономить время граждан и уменьшить количество запросов.

Как отмечают в ГПСУ, украинцы стали чаще нуждаться в получении информации из-за правового режима военного положения, мобилизационных процессов, необходимости подтверждения сроков пребывания за границей для совершения консульских действий или получения социальных выплат.

Поэтому пограничники напоминают, что отметку о пересечении границы можно запросить сразу на пункте пропуска. Это стандартная процедура, в которой сотрудники не могут отказать. То есть, если требуется подтверждение даты пересечения государственной границы Украины, в частности, для получения временной защиты в ЕС, то достаточно лично обратиться с такой просьбой к пограничнику.

Проверяйте наличие ограничений на выезд удаленно: для оперативного получения сведений граждане Украины имеют возможность самостоятельно проверить информацию о наличии в отношении себя временного ограничения права на выезд за пределы Украины через электронный сервис "Личный кабинет" на официальном сайте Госпогранслужбы,

– говорится в сообщении.

С помощью сервиса человек может узнать, имеется ли у него лично ограничение права на выезд. Это может произойти при наличии соответствующих решений суда или постановлений государственных исполнителей.

Напомним, для пересечения границы военнообязанным нередко требуется предварительная консультация с адвокатом, чтобы избежать проблем и проверки документов.

Как рассказала эксперт Антонина Ярем в комментарии 24 Каналу, адвокат помогает правильно оформить документы, разъясняет законодательные требования и может обжаловать необоснованные отказы в выезде.