Демобилизация возможна только при нескольких условиях: какие варианты для лучшего комплектования армии

Украина может ввести демобилизацию, но для этого нужно выполнить два главных условия. В частности, нужно увеличивать человеческий ресурс и развивать технологии.

Возможна ли демобилизация в Украине?

Ввести смену военных на передовой возможно, но государство должно подойти к демобилизации комплексно. Перед этим нужно мобилизовать новых людей, подготовить и укомплектовать подразделения Сил обороны. Об этом в комментарии Radio NV рассказал председатель Антикоррупционного совета Министерства обороны Украины Юрий Гудименко.

Смотрите также Всех желающих забронировать не смогут: в 2026 году – новые правила отсрочек

Наряду с увольнением военных, которые сейчас обороняют Украину, командование должно подготовить новых людей и при этом учесть, что немотивированные бойцы могут самовольно покидать части, атоме об их замене тоже стоит думать.

По словам Гудименко, среди возможных вариантов реформы было бы целесообразно активнее внедрять и развивать или и в дальнейшем увеличивать человеческий ресурс. При этом, привлекать в армию могут не только украинцев, но и граждан из-за рубежа. По словам чиновника, оба эти варианты могут быть реализованы.

Юрий Гудименко убежден, что мобилизация должна быть четкой и понятной. Это означает, что все смогут одинаково понимали правила и процесс происходил по правилам. И к тому же, не должно быть ситуации, когда одновременно куча людей живет почти мирную жизнь, но ТЦК должны "ловить" людей на улице и превышать полномочия.

С этим надо наводить порядок. Я знаю, что такая задача есть, я знаю, что с такой задачей работают. Детали я предоставить не могу, – сказал Юрий Гудименко.

Однако мысль о том, что в украинскую армию можно привлекать иностранцев из дружественных стран, тоже должна прорабатываться. Такие добровольцы могли бы в дальнейшем получать социальные гарантии в Украине.

Президент Украины уже объявил, что реформа привлечения людей в армию начнется в июне. Преимущества от нее должны почувствовать как действующие военные, так и те, кто только станет на защиту государства.

Почему привлечение иностранцев в украинскую армию – это хорошая идея?

Адвокат Вадим Гречкивский в комментарии 24 Каналу объяснил, как Минобороны могло бы выполнить трудную задачу, которая сейчас стоит перед министром Михаилом Федоровым – и удержать войско и сделать мобилизацию более человечной, а не принудительной и насильственной.

В частности, по словам эксперта, альтернативой стало бы создание контрактов и решить проблемы с обеспечением. Одно из решений – это привлечение иностранцев.

Вадим Гречкивский Адвокат Очень много иностранцев хотят воевать за деньги. Почему это направление не развить так, как развили у нас направление дронов? Это сейчас массовое явление, много фирм занимаются производством дронов. Так же можно сделать, чтобы компании по заказу Минобороны занимались наймом иностранцев, которые приедут за деньги участвовать в армии. И они будут лучше воевать, чем те, которых ловят бусы на улице.

Что рассказал Зеленский о реформе Вооруженных Сил?

Реформа Вооруженных сил Украины должна стартовать уже с июня 2026 года должна стартовать уже с июня 2026 года, что станет полной перестройкой подходов к функционированию армии. Речь идет о комплексных решениях, которые охватывают финансирование, кадровую политику, контракты, ротации и общую логику ведения службы.

Одним из ключевых элементов станет повышение денежного обеспечения военных, причем выплаты планируют сделать дифференцированными в зависимости от условий службы, нагрузки и участия в боевых действиях.

Также могут произойти подходы к комплектованию подразделений и ротаций с фронта. Ожидается, что эти изменения должны сделать службу более понятной и системной для военных.