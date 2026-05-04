Чи можлива демобілізація в Україні?

Запровадити зміну військових на передовій можливо, але держава повинна підійти до демобілізації комплексно. Перед цим потрібно мобілізувати нових людей, підготувати та укомплектувати підрозділам Сил оборони. Про це в коментарі Radio NV розповів голова Антикорупційної ради Міністерства оборони України Юрій Гудименко.

Поряд зі звільненням військових, які зараз обороняють Україну, командування має підготувати нових людей і при цьому врахувати, що невмотивовані бійці можуть самовільно залишати частини, атому про їхню заміну теж варто думати.

За словами Гудименка, серед можливих варіантів реформи було б доцільно активніше впроваджувати й розвивати чи й надалі збільшувати людський ресурс. При цьому, залучати до війська можуть не лише українців, а й громадян з-за кордону. За словами посадовця, обидва ці варіанти можуть бути реалізовані.

Юрій Гудименко переконаний, що мобілізація повинна бути чіткою та зрозумілою. Це означає, що всі зможуть однаково розуміли правила й процес відбувався за правилами. І до того ж, не має бути ситуації, коли водночас купа людей живе майже мирне життя, але ТЦК повинні "ловити" людей на вулиці й перевищувати повноваження.

З цим треба наводити порядок. Я знаю, що така задача є, я знаю, що з такою задачею працюють. Деталі я надати не можу, – сказав Юрій Гудименко.

Однак думка про те, що до українського війська можна залучати іноземців із дружніх країн, теж має пропрацьовуватися. Такі добровольці могли б надалі отримувати соціальні гарантії в Україні.

Президент України вже оголосив, що реформа залучення людей до війська почнеться у червні. Переваги від неї мають відчути як чинні військові, так і ті, хто лише стане на захист держави.

Чому залучення іноземців до української армії – це хороша ідея?

Адвокат Вадим Гречківський у коментарі 24 Каналу пояснив, як Міноборони могло б виконати важку задачу, яка нині стоїть перед міністром Михайлом Федоровим – і втримати військо й зробити мобілізацію більш людяною, а не примусовою й насильницькою.

Зокрема, за словами експерта, альтернативою стало б створення контрактів й вирішити проблеми з забезпеченням. Одне з рішень – це залучення іноземців.

Вадим Гречківський Адвокат Дуже багато іноземців хочуть воювати за гроші. Чому цей напрямок не розвити так, як розвили у нас напрямок дронів? Це зараз масове явище, багато фірм займаються виробництвом дронів. Так само можна зробити, щоб компанії на замовлення Міноборони займалися найманням іноземців, які приїдуть за гроші долучатися до армії. І вони будуть краще воювати, ніж ті, яких ловлять буси на вулиці.

Що розповів Зеленський про реформу Збройних Сил?

Реформа Збройних сил України має стартувати вже з червня 2026 року, що стане повною перебудовою підходів до функціонування армії. Йдеться про комплексні рішення, які охоплюють фінансування, кадрову політику, контракти, ротації та загальну логіку ведення служби.

Одним із ключових елементів стане підвищення грошового забезпечення військових, причому виплати планують зробити диференційованими залежно від умов служби, навантаження та участі в бойових діях.

Також можуть відбутися підходи до комплектування підрозділів і ротацій з фронту. Очікується, що ці зміни мають зробити службу більш зрозумілою та системною для військових.