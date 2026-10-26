Массовой демобилизации не будет: в Раде назвали условия увольнения военнослужащих

В Украине сейчас невозможно провести демобилизацию военнослужащих до окончания действия военного положения. Однако планируется уволить со службы отдельные категории бойцов.

Кого коснутся новые правила увольнения

В Верховной Раде уверены, что обещания об общем увольнении бойцов в нынешних условиях являются политическим популизмом. В интервью изданию "Новости.LIVE" народный депутат и член профильного комитета Верховной Рады Федор Вениславский рассказал, что вопрос о полном завершении службы до конца войны вообще не может рассматриваться как реалистичный сценарий.

В то же время Министерство обороны по поручению президента уже разрабатывает специальный алгоритм для демобилизации отдельных защитников. Основная цель нового механизма – сделать процесс увольнения предсказуемым и справедливым для тех, кто выполняет боевые задачи дольше всех.

Среди ключевых критериев для будущего увольнения рассматриваются:

продолжительность пребывания в зоне боевых действий;

наличие ранений.

В оборонном ведомстве сейчас разрабатывают четкие предложения относительно того, какие именно категории военных смогут воспользоваться этим правом.

Федор Вениславский подчеркнул, что при формировании критериев необходимо учитывать не только тех, кто был мобилизован после начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Значительная часть украинских военнослужащих непрерывно участвует в защите страны еще с 2014 года и также нуждается в четких сроках ухода в запас.

Вопрос демобилизации до окончания правового режима военного положения не может стоять априори,

– подчеркнул народный депутат.

Кто первым будет уволен в ходе демобилизации

Напомним, порядок увольнения военнослужащих после демобилизации будет зависеть от решения главы государства. Однако уже сейчас известен один из сценариев: контрактники смогут уволиться после демобилизации, не дожидаясь окончания срока контракта, если не желают продолжать службу. Мобилизованные смогут сразу вернуться домой.

В мае в Верховной Раде появились законопроекты №15233 и №15234, которые предусматривали новые правила демобилизации и прохождения военной службы во время военного положения. Авторы предлагали 24-месячный цикл военной службы и механизмы реинтеграции ветеранов.