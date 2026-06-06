Договор дарения: реально ли избежать налогов на имущество через сделку

Договор о дарении имущества может повлиять на проценты налогообложения, в частности уменьшить их. Однако не платить налог совсем можно только в одном случае.

Что нужно знать о договоре дарения имущества?

О том, можно ли с помощью такого договора не платить налоги, для 24 Канала рассказал адвокат судебной практики Юридической компании "Де-Юре" Владислав Мартынчук.

Смотрите также Могут ли штрафовать митингующих за ругань на картонках: практика Европейского суда по правам человека

Прежде всего нужно разобраться, что такое договор о дарении имущества. По статье 717 Гражданского кодекса Украины, соответствующее соглашение является подтверждением передачи имущества (права собственности на имущество) на бесплатной основе.

Однако при дарении имущества или недвижимости нужно платить налог.

Как объясняет Владислав Мартынчук, Гражданский кодекс предусматривает, что приобретение имущества для получателя подарка является бесплатным. Однако по Налоговому законодательству все иначе. Подарки не всегда "дармовые". А платить налоги может не только одариваемый. Бывают случаи, когда это обязанность дарителя.

Владислав Мартынчук адвокат Подарки, стоимость которых не превышает 25% минимальной заработной платы по состоянию на начало календарного года (в 2026 году это 2 161,75 гривны) не подлежат налогообложению вообще. Если стоимость подарка превышает сумму, то необходимо будет заплатить налоги на стоимость превышения (то есть от стоимости подарка необходимо отнять 2 161,75 гривны).

Однако по уточнению эксперта, такое правило действует только для резидентов Украины.

Каковы ставки налогов при дарении имущества?

По словам адвоката, если одариваемый и даритель являются резидентами Украины, а также родственниками первой или второй степени родства, то подарок не облагается налогом.

Обратите внимание! Родственниками первой и второй степени родства являются дети, второй из супругов, родители, братья, сестры, дед и бабка).

Владислав Мартынчук добавляет, что другие подарки между физическими лицами-резидентами облагаются налогом. Речь идет о налоге на доходы физических лиц по ставке 5% и военным сбором тоже по ставке 5%.

Если это подарки от юридических лиц и нерезидентов – они облагаются налогом в 18% и еще 5%. Соответственно, налог на доходы физических лиц и военный сбор.

По договорам на дарение имущества есть свои нюансы.

В общем, ставки налогов по договорам дарения ниже других сделок,

– отметил адвокат.

В то же время такой договор могут признать недействительным. При условии, если будет доказано, что договор дарения заключали с целью сокрытия другой сделки.

Напомним, в ситуациях, когда один из бывших супругов требует вернуть подарки – это не является законным. Даже во время гражданского брака те подарки, которые получает человек, становятся его личной собственностью.

В частности об этом говорится в статье 717 Гражданского кодекса, где отмечается, что после дарения вещи переходят в собственность другого человека.