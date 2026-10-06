Имущество за уход: как работает договор пожизненного содержания и кому он выгоден

Человек может получить имущество другого лица, если согласится пожизненно ухаживать за ним. Это не является способом наследования, но фактически предоставляет приобретателю такие же права.

Как действует договор о пожизненном содержании

Каждый человек в соответствии с законом имеет право передать свое имущество другому лицу в обмен на пожизненное содержание или уход. Приобретатель принимает на себя обязательства, действующие до конца жизни отчуждающего. Такие нормы прописаны в главе 57 Гражданского кодекса Украины.

Так, человек, нуждающийся в уходе, может получить пожизненного опекуна, который будет иметь права на его жилой дом, квартиру или их часть. Также по договору пожизненного содержания можно передать другое недвижимое или движимое имущество, имеющее значительную ценность. Фактически это обмен на обязанность оказывать помощь, когда она необходима, – содержание и/или уход за человеком.

Любой человек может стать отчуждателем, независимо от возраста или состояния здоровья. Также это не является наследством, человек должен выразить желание передать другому свое имущество еще при жизни.

Однако приобретателем может быть только дееспособное и совершеннолетнее лицо. Также таким правом обладают юридические лица. Несколько человек могут одновременно ухаживать за одним отчуждателем или обеспечивать его содержание.

Договор может быть заключен в пользу третьего лица, это предусмотрено статьей 746 ГК Украины,

– сообщили на сайте Судебной власти.

Договор о пожизненном содержании заключается между сторонами в письменной форме и должен быть заверен нотариусом. При этом право собственности на имущество лицо приобретает не тогда, когда человек, о котором оно заботится, умирает, а сразу со дня государственной регистрации этого права.

Но важно помнить, что еще при жизни человека приобретатель имеет ограниченные права в отношении имущества, которое ему передается. Права распоряжения таким имуществом – его продажи, дарения, обмена и иного способа отчуждения – приобретатель пока не имеет.

Об условиях содержания и ухода должно идти речь в самом договоре. Это, например, обеспечение питанием, лекарствами, помощью в быту, предоставление жилья или денег. То есть любой вид материального обеспечения можно требовать в обмен на право собственности.

Приобретатель обязан в случае смерти отчуждающего похоронить его, даже если это прямо не предусмотрено договором,

– добавляют специалисты.

Важно также, что на имущество, права на которое были переданы, не может налагаться взыскание в течение жизни отчуждающего.

Можно ли расторгнуть договор содержания

Через суд стороны могут расторгнуть договор содержания, при этом этого может требовать как отчуждающий, так и тот, кто осуществляет уход. Также это можно сделать, если приобретатель не выполняет или ненадлежащим образом выполняет свои обязанности.

Кроме того, договор теряет силу после смерти лица, предоставляющего имущество. Однако лицо окончательно получает полное право на пользование им, если при жизни были выполнены предусмотренные договором обязательства. Поэтому гражданам, желающим заключить такое соглашение, следует сразу определить виды, объем, периодичность и порядок предоставления содержания и ухода.

Напомним, что если пара состояла в гражданском браке, то их права не приравниваются к официальным. Если между такими супругами не был заключен договор пожизненного содержания или отсутствует завещание, то доступ к наследству может оказаться затруднительным.

Гражданские партнеры могут претендовать на имущество друг друга только как родственники четвертой очереди, если докажут факт совместного проживания в течение не менее пяти лет.