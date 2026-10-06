Як діє договір довічного утримання

Кожна людина згідно з законом має право передати своє майно іншому в обмін на довічне утримання або догляд. Набувач отримує обов'язки, що чинні до кінця життя відчужувача. Такі норми прописані в главі 57 Цивільного кодексу України.

Так людина, яка потребує догляду, може отримувати пожиттєвого опікуна, який матиме права на її житловий будинок, квартиру або їх частину. Також за договором довічного утримання можна передати інше нерухоме чи рухоме майно, яке має значну цінність. Фактично це обмін на обов'язок надавати допомогу, коли вона потрібна – утримання та/або догляд за людиною.

Будь-хто може стати відчужувачем, незалежно від віку чи стану здоров'я. Також це не працює як спадщина, людина має виявити бажання передати іншому своє майно ще за життя.

Але набувачем може бути лише дієздатна та повнолітня людина. Також таке право мають юридичні особи. Одразу кілька осіб можуть доглядати чи утримувати одного відчужувача.

Договір може бути укладений на користь третьої особи, це передбачено статтею 746 ЦК України,

– повідомили на сайті Судової влади.

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Договір про довічне утримання укладається між сторонами в письмовій формі та повинен бути посвідчений нотаріусом. При чому право власності на майно людина набуває не коли людина, якою вона опікується, помирає, а одразу з дня державної реєстрації цього права.

Але важливо пам'ятати, що ще за життя людини набувач має обмежені права щодо майна, яке йому передається. Право розпорядження таким майном – його продажу, дарування, обміну й іншого способу відчуження – набувач ще не має у цей час.

Про умови утримання та догляду має йти мова в самому договорі. Це, до прикладу, забезпечення харчуванням, ліками, допомогою в побуті, надання житла чи грошей. Тобто будь-який вид матеріального забезпечення можна вимагати в обмін на право власності.

Набувач зобов’язаний у разі смерті відчужувача поховати його, навіть якщо це прямо не передбачено договором,

– додають фахівці.

Важливо також, що на майно, яке було передано права, не може накладатися стягнення протягом життя відчужувача.

Чи можна розірвати договір утримання

Через суд сторони можуть розірвати договір утримання, при чому цього може вимагати як відчужувач, так і той, хто здійснює догляд. Також це можна зробити, якщо набувач не виконує або неналежно виконує свої обов’язки.

Також договір втрачає чинність після смерті того, хто надає майно. Але людина остаточно отримує повне право на користування ним, якщо протягом життя були виконані передбачені договором обов'язки. Тому громадянам, які хочуть підписати таку угоду, варто одразу визначити види, обсяг, періодичність та порядок надання утримання і догляду.

Нагадаємо, якщо пара перебувала в цивільному шлюбі, то їхні права не прирівнюється до офіційного. Якщо між такими дружиною та чоловіком не був укладений договір довічного утримання, чи немає заповіту, то може бути складним доступ до спадщини.

Цивільні партнери можуть претендувати на майно один одного лише як родичі четвертої черги, якщо доведуть факт спільного проживання протягом не менше п'яти років.