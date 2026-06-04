Стоит подумать заранее: украинка рассказала о единственной причине, почему ее не выпустили за границу

Украинку с мужем не пропустили в Польшу из-за отсутствия важного документа. Она рассказала о том, что не стоит забывать во время путешествия, чтобы не переживать стресс.

Какой важный документ нельзя забывать во время путешествия за границу на авто?

Блогер Алла Нимащук поделилась с подписчиками историей о том, что ее не пропустили на границе, когда они с мужем ехали в Польшу. Люди в комментариях назвали несколько возможных причин, почему пара получила отказ. Предполагали, что пограничникам не понравилось тонированное стекло авто, недостаточное количество наличных или завершение действия загранпаспорта. Все эти причины могли быть основанием для отказа во въезде, но правда оказалась немного другой. Об этом Анна написала в своем Instagram.

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Супруги напрасно спешили, ведь их не пропустили пограничники. Муж Анны Нимащук имел отсрочку, поэтому он имел право ехать за границу – проблем с этим не возникло. А вот отсутствие страхового полиса на автомобиль не позволило им выехать за границу.

Блогер рассказала, что для путешествия они проснулись в 05:30 и пять часов провели в дороге. Но путешествие едва не сорвалось из-за невнимательности при подготовке документов.

Чтобы подписчики не повторили ошибку блогера она уточнила список документов для выезда за границу. К путешествию стоит подготовить загранпаспорт, медицинскую страховку, при необходимости – документ об отсрочке и документы, подтверждающие право на выезд военнообязанного, "Зеленую карту" на авто. Если за границу едут родители с детьми, то стоит не забыть их свидетельства о рождении.

В комментариях речь шла о том, что страховка быстро оформляется просто в телефоне. Однако стоит помнить, что такой документ начнет действовать только со следующих суток, то есть если вы заказали полис 3 июня, то он станет действующим с 00:00 4 июня. Анна Нимащук объяснила, что зато медицинское страхование для выезда за границу действительно можно оформить онлайн за несколько минут и пользоваться им можно почти сразу.

Поэтому перед поездкой обязательно проверяйте все документы заранее. Потому что когда стоишь на границе с детьми, чемоданами и планами на выходные, последнее, чего хочется это разворачиваться обратно из-за одной бумажки,

– написала блогерша.

В каких еще случаях украинцам могут отказать в пересечении границы?

Для путешествий гражданам рекомендуют оформлять именно биометрический паспорт. Он содержит электронный чип, на котором хранятся персональные данные владельца, фотография и биометрические параметры. Такой документ позволяет украинцам пользоваться безвизовым режимом со многими странами. Обычный загранпаспорт старого образца не имеет электронного носителя информации, но им можно пользоваться при наличии визы.

Пограничники не выпустят за пределы Украины мужчин призывного возраста, которые во время военного положения не имеют права на пересечение границы. Речь идет об украинцах, которые не имеют отсрочки от мобилизации или не взяли необходимые документы.

Государственная пограничная служба запустила новый сервис, который позволяет гражданам узнать о возможных ограничениях на выезд из Украины. Услуга должна помочь людям заранее проверить свой статус и избежать неприятных ситуаций непосредственно на пункте пропуска.