Який важливий документ не можна забувати під час подорожі за кордон на авто?

Блогерка Алла Німащук поділилася з підписниками історією про те, що її не пропустили на кордоні, коли вони з чоловіком їхали до Польщі. Люди в коментарях назвали кілька можливих причин, чому пара отримала відмову. Припускали, що прикордонникам не сподобалося тоноване скло авто, недостатня кількість готівки чи завершення дії закордонного паспорта. Всі ці причини могли бути підставою для відмови у в'їзді, але правда виявилася трохи іншою. Про це Анна написала у своєму Instagram.

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Подружжя марно поспішало, адже їх не пропустили прикордонники. Чоловік Анни Німащук мав відстрочку, тому він мав право їхати за кордон – проблем із цим не виникло. А от відсутність страхового поліса на автомобіль не дозволила їм виїхати за кордон.

Блогерка розповіла, що для подорожі вони прокинулися о 05:30 і п'ять годин провели в дорозі. Але подорож ледь не зірвалася через неуважність під час підготовки документів.

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Аби підписники не повторили помилку блогерки вона уточнила список документів для виїзду за кордон. До подорожі варто підготувати закордонний паспорт, медичну страховку, за потреби – документ про відстрочку та документи, які підтверджують право на виїзд військовозобов'язаного, "Зелену картку" на авто. Якщо за кордон їдуть батьки з дітьми, то варто не забути їхні свідоцтва про народження.

У коментарях мова йшла про те, що страховка швидко оформлюється просто в телефоні. Однак варто пам'ятати, що такий документ почне діяти лише з наступної доби, тобто якщо ви замовили поліс 3 червня, то він стане чинним з 00:00 4 червня. Анна Німащук пояснила, що натомість медичне страхування для виїзду за кордон справді можна оформити онлайн за кілька хвилин і користуватися ним можна майже одразу.

Тому перед поїздкою обов'язково перевіряйте всі документи заздалегідь. Бо коли стоїш на кордоні з дітьми, валізами і планами на вихідні, останнє, чого хочеться це розвертатися назад через один папірець,

– написала блогерка.

У яких ще випадках українцям можуть відмовити в перетині кордону?

Для подорожей громадянам рекомендують оформлювати саме біометричний паспорт. Він містить електронний чип, на якому зберігаються персональні дані власника, фотографія та біометричні параметри. Такий документ дозволяє українцям користуватися безвізовим режимом з багатьма країнами. Звичайний закордонний паспорт старого зразка не має електронного носія інформації, але ним можна користуватися за наявності візи.

Прикордонники не випустять за межі України чоловіків призовного віку, які під час воєнного стану не мають права на перетин кордону. Мова йде про українців, які не мають відстрочки від мобілізації або не взяли необхідні документи.

Державна прикордонна служба запустила новий сервіс, який дозволяє громадянам дізнатися про можливі обмеження на виїзд з України. Послуга має допомогти людям заздалегідь перевірити свій статус і уникнути неприємних ситуацій безпосередньо на пункті пропуску.