На выплаты понадобятся годы: как пенсионеру быстрее получить задолженные от ПФУ деньги

Пенсионеры вполне имеют право подавать иски в суд, чтобы получить недоплаченные выплаты. Таких дел уже есть немало и во многих случаях пенсионеры добиваются победы. Но выиграть дело и фактически получить свои деньги - это разные вещи.

Почему пенсионеры могут не дождаться выплат от ПФУ после суда?

Пенсионный фонд Украины, когда проигрывает судебные дела по искам граждан, обязан выплатить им долги. Но нюанс заключается в том, что постановление №821 Кабинета Министров позволило выплачивать недополученные пенсии только при наличии денег в государственном бюджете.

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Как отметила эксперт издания "На пенсии" Ирина Полякова, сейчас госбюджет позволяет выплачивать гражданам только один миллиард гривен. Но общий долг ПФУ перед пенсионерами достигает 91 миллиарда гривен. То есть, если Украина теоретически ежегодно будет выделять на неуплаченные деньги от фонда по одному миллиарду, то последний человек "в очереди" получит свои деньги через 91 год. Ситуация представляется нереальной.

То есть человек, которому сегодня 70 лет и который выиграл суд, по этой математике получит свои деньги в 161 год,

– отметила журналистка.

Однако существуют советы, согласно которым можно не ждать несколько десятков лет, и скорее получить деньги. Правозащитники советуют действовать на опережение.

Первоначально пенсионер должен обезопасить себя и сделать официальное доказательство запроса на выплаты. Оставить заявку можно на официальном портале Пенсионного фонда. Там стоит авторизоваться через Дию или с применением электронной подписи.

В обращении следует сообщить о необходимости в исполнении решения суда. Там указывается номер дела и прилагаются сканы документов.

Если в решении суда есть требование оплатить пенсионеру конкретную сумму долга, то обратиться с бумагами стоит еще и в Государственную казначейскую службу. Учреждение, вероятно, сможет принудительно списать деньги со счета Фонда, ведь имеет такое право.

Если же суд обязал осуществить перерасчет ежемесячных выплат, то запросом и вымогательством средств могут заниматься по делу государственные исполнители. В их полномочиях – взимание штрафов с ПФУ и привлечение полиции из-за игнорирования Фондом решений суда.

Гражданин может просить о судебном контроле, ссылаясь на статью 382 Кодекса административного судопроизводства. Но это стоит сделать еще до того, как суд вынесет решение. Тогда в случае победы на руководителя управления ПФУ отдельно возлагается обязанность отчитываться о выплатах. если он этого не выполнит, то будет иметь персональный денежный штраф.

Если дело было закрыто, то еще одним вариантом может стать повторная подача иска о признании противоправной бездеятельность Фонда.

Правозащитники рассказывают, как можно ускорить получение долга от ПФУ: смотрите видео

Интересно! Киевский окружной админсуд в своем решении №320/51895/25 признал, что постановление №821 является противозаконным. Чиновники, конечно же, подали апелляцию на это решение, поэтому вопрос правовой силы документа до сих пор не определен.

Чиновники зато создали якобы новый проект постановления, но все равно со старой нормой – средства будут выплачиваться только в пределах имеющихся в бюджете средств. То есть очередь на получение выплат все больше растягивается. Правозащитники требуют от государства соответствующих решений для защиты прав пенсионеров.

Что следует знать о страховом стаже и оцифровке трудовой книжки?

Пенсионный фонд объяснил, что оцифровка трудовой книжки необходимо для переноса данных о трудовой деятельности в электронный реестр. Если человек не оцифрует бумажную трудовую книжку до завершения переходного периода, сам стаж не исчезнет. Однако при оформлении пенсии могут понадобиться дополнительные проверки и подтверждения сведений о работе.

Украинцы могут проверить страховой стаж дистанционно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда. В личном кабинете отображается количество лет стажа, информация об уплаченных взносах и периоды работы. Проверять эти данные важно заранее, чтобы в случае ошибок или отсутствия отдельных данных успеть подать подтверждающие документы до выхода на пенсию.