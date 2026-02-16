За 20 минималок без крыши над головой: когда и почему могут забрать квартиру

Часто люди перестают считать долги и живут в свое удовольствие. И все бы ничего, если бы это не стоило жилья и не "дарило" риск остаться на улице.

Когда могут забрать квартиру?

О том, при каких условиях люди могут остаться без жилья, говорится в законе "Об исполнительном производстве".

Прежде всего вопрос коснется должников. Если длительное время не платить кредиты или коммуналку – это автоматически зона риска.

По закону, исполнительная служба не имеет права трогать квартиру, если сумма долга не превышает 20 минимальных зарплат.

В 2026 году минималка выросла до 8 647 гривен. То есть 20 умножить на 8 647 гривен – это 172 940 гривен.

Заметьте! Если долг более 172 940 гривен – квартиру могут забрать.

В то же время если долг больше, чем указанная сумма, жилье арестуют, даже если это единственное место жительства, и выставят на продажу.

Что еще могут забрать за долги?

Квартира – последнее, что могут забрать. И только в тех ситуациях, когда предыдущие ограничения не сработали.

Так, если сумма долга не превышает 172 940 гривен, исполнительная служба может заблокировать счета и списать оттуда деньги, чтобы погасить кредит.

Также есть вариант, когда конфискуют движимое имущество. Он возможен, если на банковских счетах нет денег, тогда забрать могут не только автомобиль, но и бытовую технику.

Можно ли остаться с квартирой и постепенно выплатить долги?

Кандидат юридических наук, адвокат Сергей Войченко объясняет, что с исполнительной службой можно договориться. Если задолженности небольшие можно взять так называемую рассрочку. Например, есть вариант 100 тысяч гривен долга разделить на 10 платежей.

Так, в службе будут знать, что человек точно заплатит деньги и выполнит решение суда. В то же время при таких условиях конфискация имущества – невозможна.

Мы живем не в Советском Союзе. Капитализм предусматривает ответственность. Хотите жить на Печерске – платите. Нет денег – продайте трехкомнатную квартиру за 300 тысяч долларов, купите однокомнатную на Троещине за 70 тысяч, а на разницу живите в достатке дальше,

– объясняет эксперт.

В то же время он отмечает, что Украина должна найти инструмент воздействия на граждан. Ведь имеем очень много случаев, когда люди сбрасывают имущество на родственников и продолжают жить на Печерске, ездить на дорогих авто. Фактически не имеют ничего, однако на самом деле имеют много, потому что не платят долги или ту же коммуналку.

Как можно получить имущество по наследству?

Самый распространенный вариант – завещание. Если человек завещает свое имущество конкретному лицу.

Важно знать, что такой документ может содержать условия, связанные с обстоятельствами, но все они должны быть законными.

В то же время даже по завещанию право на наследство можно потерять. Речь идет, в частности, о людях, которые намеренно лишили жизни наследодателя.