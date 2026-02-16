За 20 мінімалок без даху над головою: коли та чому можуть забрати квартиру

Часто люди перестають рахувати борги і живуть у власне задоволення. І все б нічого, якби це не коштувало житла та не "дарувало" ризик залишитись на вулиці.

Коли можуть забрати квартиру?

Про те, за яких умов люди можуть залишитись без житла, йдеться в законі "Про виконавче провадження".

Дивіться також Які документи потрібні для купівлі-продажу житлового будинку: пояснення нотаріусів

Передусім питання торкнеться боржників. Якщо тривалий час не сплачувати кредити або комуналку – це автоматично зона ризику.

За законом, виконавча служба не має права чіпати квартиру, якщо сума боргу не перевищує 20 мінімальних зарплат.

У 2026 році мінімалка зросла до 8 647 гривень. Тобто 20 помножити на 8 647 гривень – це 172 940 гривень.

Зауважте! Якщо борг понад 172 940 гривень – квартиру можуть забрати.

Водночас якщо борг більший, ніж зазначена сума, житло арештують, навіть якщо це єдине місце проживання, і виставлять на продаж.

Що ще можуть забрати за борги?

Квартира – останнє, що можуть забрати. І тільки в тих ситуаціях, коли попередні обмеження не спрацювали.

Так, якщо сума боргу не перевищує 172 940 гривень, виконавча служба може заблокувати рахунки й списати звідти гроші, аби погасити кредит.

Також є варіант, коли конфіскують рухоме майно. Він можливий, якщо на банківських рахунках немає грошей, тоді забрати можуть не тільки автомобіль, а й побутову техніку.

Чи можна залишитись із квартирою і поступово виплатити борги?

Кандидат юридичних наук, адвокат Сергій Войченко пояснює, що із виконавчою службою можна домовитись. Якщо заборгування невеликі можна взяти так звану розстрочку. Наприклад, є варіант 100 тисяч гривень боргу поділити на 10 платежів.

Так, у службі знатимуть, що людина точно сплатить гроші та виконає рішення суду. Водночас за таких умов конфіскація майна – неможлива.

Ми живемо не в Радянському Союзі. Капіталізм передбачає відповідальність. Хочете жити на Печерську – платіть. Нема грошей – продайте трикімнатну квартиру за 300 тисяч доларів, купіть однокімнатну на Троєщині за 70 тисяч, а на різницю живіть в достатку далі,

– пояснює експерт.

Водночас він зазначає, що Україна має знайти інструмент впливу на громадян. Адже маємо дуже багато випадків, коли люди скидають майно на родичів і продовжують жити на Печерську, їздити на дорогих авто. Фактично не мають нічого, однак насправді мають багато, бо не сплачують борги чи ту ж саму комуналку.

Як можна отримати майно через спадщину?

Найпоширеніший варіант – заповіт. Якщо людина заповідає своє майно конкретній особі.

Важливо знати, що такий документ може містити умови, пов'язані з обставинами, але всі вони мають бути законними.

Водночас навіть за заповітом право на спадщину можна втратити. Йдеться, зокрема, про людей, які навмисно позбавили життя спадкодавця.