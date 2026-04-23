Воинская часть кое-что не учла: как суд помог защитнику получить выплаты за ранение

Военный обратился в суд из-за того, что часть отказывалась начислять ему дополнительное вознаграждение за время лечения после ранения. Командование утверждало, что мужчина лечит болезнь, которая не связана с защитой Родины.

Почему часть не платила дополнительное вознаграждение военному?

Через суд мужчина пытался признать бездействие воинской части противоправной. Он проходил лечение после ранения и имел все необходимые документы, которые это подтверждали. Однако воинская часть не выплатила ему 100 000 гривен в расчете на месяц, как это предусматривает закон. О деле рассказал Верховный Суд.

Во время, за которое возник спор, военный лечился. Однако часть считала, что в больнице он был не из-за ранения, а потому не было оснований ему платить.

Частично мужчину поддержал суд первой инстанции, который определил, что дополнительные деньги должны были поступить за период фактического лечения на стационаре. Но за другое время отпуска в связи с лечением оснований для такой выплаты нет или воин уже получал повышенное вознаграждение за непосредственное участие в боевых действиях.

В апелляции вообще отказали в удовлетворении иска. Мол, человек лечил заболевания, которые возникли из-за перенесенной контузии, а не саму полученную на поле боя травму.

Каким было решение Верховного Суда?

Как установили судьи, военный имел право на получение дополнительных 100 000 гривен в месяц во время пребывания на стационарном лечении из-за полученного ранения, связанное с защитой Родины, а также за время отпуска после такой тяжелой травмы.

Главным условием для такого начисления являются заключения военно-врачебной комиссии и медицинские документы. Если врачи установили, что заболевание действительно возникло из-за ранения, контузии, травмы и увечья, то право на дополнительное вознаграждение остается в течение всего отпуска.

Также, как сообщает Министерство обороны, важно, чтобы в заключении ВВК отмечалась степень травмы "тяжелый".

Важно! ВЛК также различает ранения, связано с защитой Родины или связано с выполнением обязанностей военной службы. Отдельно определяется такой термин, как заболевание, не связанное с прохождением военной службы.

Если установлено, что ранение связано с защитой Родины, то дальнейшее лечение его последствий также охватывается соответствующим правовым режимом,

– объяснили в Суде.

То есть военный действительно имел право на выплаты, ведь получил серьезную травму при защите Родины. Это подтвердила ВВК и добавила, что в течение отпуска защитник лечил последствия перенесенной акубаротравмы.

