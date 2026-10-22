Замена водительских прав или техпаспорта в Дии: теперь есть еще один способ получить документ

Теперь у водителей появился еще один способ получения документов, оформленных в Дии. Еще одна служба доставки теперь будет доставлять новые водительские удостоверения и технические паспорта.

Больше возможностей для украинских водителей

Если украинцы меняют водительское удостоверение или техпаспорт, то нередко заказывают физический документ на почтовое отделение. Теперь водителям предлагают самостоятельно выбирать, как им удобнее получить документ. Об этом сообщили в Дии.

Получить заказанные документы можно при личном посещении сервисных центров МВД. Но это можно сделать удобнее – без поездок и лишних хлопот. Теперь доставку осуществляет не только Укрпочта, но и "Новая Почта".

Чтобы выбрать способ доставки, нужно открыть приложение Дия и выбрать услугу замены водительского удостоверения или техпаспорта.

После заполнения стандартной заявки пользователь сможет выбрать оператора доставки. Следующим шагом необходимо:

указать адрес или отделение для получения;

оплатить услугу и доставку;

подписать и отправить заявление.

В Дии добавляют, что доставка водительского удостоверения или техпаспорта "Новой Почтой" стоит 354 гривны.



Услуги для водителей в Дии / Скриншот

В дальнейшем Минцифры планирует расширить возможности сотрудничества с "Новой Почтой" и добавить вариант доставки после перерегистрации автомобиля.

Напомним, во время военного положения в Украине разрешено использовать просроченное временное водительское удостоверение, но только на территории страны. Обмен водительского удостоверения происходит без экзаменов, если водитель не нарушил более двух правил дорожного движения за два года.

Обратиться в сервисный центр МВД или воспользоваться онлайн-услугами через Дию и Кабинет водителя можно и для восстановления утерянного водительского удостоверения.