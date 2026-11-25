Пенсионеры, которые по решению суда должны были получить дополнительные выплаты от ПФУ, уже замечают первые поступления. Юристы отмечают, что задолженность выплачивается тем гражданам, которые уже прошли судебный процесс после отмены постановления № 821.

Пенсионный фонд уже выплачивает задолженности в соответствии с судебными решениями

Недавно часть пенсионеров получила выплаты из Пенсионного фонда – 810 и 143 гривны. Таким образом фонд погашает задолженность и производит доплаты к текущей пенсии. Специалисты юридической компании "Сеть права" пояснили, что такие суммы ПФУ начал начислять тем гражданам, которые получают специальные пенсии.

Право на такие выплаты имеют пенсионеры, которые работали государственными служащими, служили в армии, были народными депутатами или прокурорами. Сейчас они получают доплаты именно в таких суммах.

Еще на прошлой неделе в личных кабинетах начали появляться суммы будущих выплат. А уже в эти выходные пенсионеры начали сообщать о поступлении средств. Среди первых поступлений – 810 гривен и 143 гривны. В то же время важно понимать, что это могут быть выплаты различного назначения,

– рассказал адвокат Дмитрий Корсун.

По его словам, 143 гривны – это сумма задолженности, которую Пенсионный фонд возвращает пенсионеру. А если человеку поступили две разные суммы, то это – доплата к текущей пенсии и задолженность за предыдущий период.

Юристы советуют пенсионерам, которые должны получить деньги по решению суда, проверить свой электронный кабинет ПФУ и обратить внимание именно на суммы, которые там отображаются.

Чтобы проверить, поступят ли выплаты, нужно:

зайти на портал ПФУ в раздел "Мои судебные дела".

нажать на соответствующее дело, где есть вся информация о решении и его исполнении.

Почему юристы советуют обращаться в суд, чтобы отстоять право на надлежащий размер пенсии