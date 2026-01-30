Двойное гражданство: можно ли иметь два паспорта украинцу

Украинское законодательство по-своему регулирует вопросы гражданства и документов, которые его подтверждают. Поэтому стоит знать, как государство относится к наличию у лица нескольких паспортов и какие правовые последствия это может иметь.

Есть ли в Украине множественное гражданство?

С 16 января в Украине вступил в силу Закон № 4502-ІХ, который позволяет введение множественного гражданства.

Документ предусматривает, что граждане Украины смогут приобретать гражданство других государств без потери украинского, но только при условии, что такое государство входит в специальный перечень, который будет формировать Кабинет Министров.

Аналогично иностранцы из этих стран смогут претендовать на украинское гражданство по общей процедуре.

Важно! Сам закон определяет лишь общие рамки. Большинство практических вопросов правительство будет регулировать отдельными подзаконными актами. Именно Кабмин уполномочен утверждать и изменять перечень государств, с которыми допускается множественное гражданство, без внесения изменений в закон.

По разъяснениям Государственной миграционной службы, при формировании перечня стран правительство должно учитывать их позицию по поддержке Украины, членство в ЕС и участие в санкциях против России. Ранее среди возможных стран-партнеров называли государства Европейского Союза, страны Балтии и Канаду.

Как должны проходить военную службу граждане с несколькими паспортами?

Отдельные правила должны быть установлены относительно воинской обязанности, социальных гарантий и пенсионного обеспечения лиц с несколькими паспортами, отметила "Судебно-юридическая газета" Вопрос службы в армии в военное время будет определять Министерство обороны, а социальные и пенсионные механизмы профильные ведомства.

Обратите внимание! Налоговые обязательства, по-прежнему, будут зависеть от статуса налогового резидента.

Сейчас между государствами нет автоматического обмена информацией о приобретении гражданства, поэтому украинские органы не получают данных о вторых паспортах без согласия самого лица.

Что еще следует знать о гражданстве в Украине?