Разные варианты написания фамилии не должны влиять на выплаты: как вдова военного отстояла право в суде

В суде рассматривалось дело о невозможности выплаты пособия из-за несоответствий в личных данных погибшего военнослужащего и его родителей. Установление факта родственных связей пришлось доказывать в судебном порядке.

В суде можно подтвердить родственные связи

Жена погибшего военного пыталась оформить одноразовую выплату в Министерстве обороны. Однако комиссия обнаружила, что в документах есть несоответствия – его фамилия и фамилии родителей были написаны по-разному. Поэтому документы отправили на доработку. Об этом говорится в материалах дела №308/17634/23.

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Чтобы установить факт семейных отношений, женщина обратилась в суд. Ей нужно было доказать, что люди, указанные в свидетельстве о рождении погибшего, действительно являются его родителями.

Как установили эксперты Украинского бюро лингвистических экспертиз в своем заключении, фамилии могут быть написаны по-разному из-за отклонений от орфографических норм, особенностей межъязыкового преобразования фамилий и ситуации контактного билингвизма. Поэтому нельзя отрицать родственные связи только из-за этого признака.

Поэтому суд первой инстанции и апелляционная инстанция удовлетворили иск женщины и признали отказ Минобороны противоправным.

Ведомство подало кассационную жалобу, в которой указало, что согласно закону родственники могли внести изменения в акты гражданского состояния, чтобы действительно можно было подтвердить родственные отношения.

То есть в Минобороны заявили, что заявительница должна была сначала исправить орфографическую ошибку в записях через орган государственной регистрации актов гражданского состояния. В случае, если бы ДРАЦС отказал в этом, женщина должна была бы доказывать родственные связи через суд. Поэтому представители ведомства просили отменить предыдущие решения суда.

Что решил Верховный Суд?

Верховный Суд отметил, что установить факт родственных отношений через суд в порядке отдельного производства позволяет украинский Гражданский процессуальный кодекс. Если от установления такого факта зависит реализация прав человека, то суд может беспрепятственно рассматривать соответствующее дело.

Кроме того, судья учел, что единовременная денежная помощь в связи с гибелью военнослужащего должна предоставляться лицам, имеющим на нее право. В суде могут рассматриваться споры между претендентами на выплату, а не между получателем и Министерством обороны.

Верховный Суд также признал доказательства родства между погибшим воином и его родителями. Но при этом было отмечено, что комиссия Министерства обороны не нарушила права женщины, не отказала ей в выплатах, а лишь вернула документы на доработку.

Кассационный суд не может переоценивать доказательства, которые повлияли на решения судов предыдущих инстанций. Поэтому их решения об установлении факта родственных связей Верховный Суд оставил в силе, а жалобу Минобороны – отклонил.

Что нужно знать о государственных выплатах семьям военных?

Родственники погибших военнослужащих могут получить единовременную государственную помощь – 15 миллионов гривен в случае гибели во время боевых действий или меньшую сумму, если смерть не связана с боем. Средства могут выплачиваться одному лицу или распределяться между членами семьи.

В выплате могут отказать, если гибель не связана с боевыми действиями, родственники подали не все документы или заявление подали лица, не имеющие на это права. Также основанием для отказа является пропущенный срок обращения, несоответствие статуса заявителя или невозможность подтвердить родственные связи.

Кроме того, близкие родственники погибших военных могут получать пенсию в связи с потерей кормильца. Размер и продолжительность выплат определяются обстоятельствами гибели военнослужащего и его статусом на момент службы.