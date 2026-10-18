Выплаты и справки без задержек: в Украине появился единый образец приказа о ранении

Министерство обороны Украины совместно с командованием ВСУ ввели единый образец приказа о получении военнослужащим ранения. Это решение призвано устранить бюрократические задержки при подготовке документов для выплат и прохождении военно-медицинской комиссии.

Что будет указано в приказе о ранении

Ранее в Вооруженных Силах Украины не существовало единого стандарта приказа о ранении, поэтому командование воинских частей могло по своему усмотрению оформлять документ, при этом нередко его предоставляли с задержками. Впоследствии это препятствовало выплате положенного денежного пособия. О новом стандарте рассказали в Министерстве обороны.

Новые правила выдачи документа о ранение прописаны в Инструкции по делопроизводству в Вооруженных Силах Украины. Документ дополнен унифицированной формой приказа командира воинской части о получении бойцом ранения, травмы, контузии или увечья.

Новый единый образец решает проблему, когда из-за ошибок или неполной информации военно-медицинские комиссии – специальные медицинские органы, определяющие годность к службе и связь травм с боевыми действиями – могли не связать ранение с защитой Родины. Отныне в документе будут обязательно описываться конкретные обстоятельства события:

время и место;

должность военнослужащего, его задачи;

детали оказания медицинской помощи и эвакуации.

сведения о свидетелях;

подтверждающие документы.

Командир обязан отдать приказ в течение 5 дней с момента происшествия или получения информации о нем. Если в ходе одного происшествия ранения получили несколько бойцов, их обстоятельства можно зафиксировать в одном документе, но отдельно по каждому.

Отныне у командиров есть единый образец с перечнем необходимых сведений и четким сроком издания приказа. Это должно помочь своевременно и полно фиксировать обстоятельства ранения, чтобы военнослужащие могли получить надлежащие выплаты и корректные заключения ВВК,

– заявила заместитель министра обороны Любовь Галан.

Передача справки и сохранение денежного обеспечения

На основании изданного приказа формируется справка, которая передается в электронном виде через систему электронного документооборота СЕДО. При отсутствии технической возможности или по заявлению военнослужащего изготавливается бумажный экземпляр.

Напомним, ранее в Украине приняли закон, согласно которому военнослужащим сохраняется выплата денежного довольствия т на протяжении всего времени лечения в стационаре. Согласно новым правилам, всех защитников должны лечить одинаково.

Военно-медицинская комиссия должна определить степень тяжести ранения на основе классификатора травм. Правильное заключение медиков о тяжесть ранения позволяет военным получить выплаты.