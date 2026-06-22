Рекордная сумма для военных и "оборонки": Зеленский подписал закон об изменениях в госбюджете

В Украине официально вступили в силу поправки к государственному бюджету, которые позволят увеличить денежное довольствие военнослужащих. Ранее подобные инициативы в Верховной Раде блокировались, но президент решил направить часть финансовой поддержки Европейского Союза на нужды защитников.

Что изменилось в государственном бюджете?

Президент Владимир Зеленский подписал Закон №4908-ІХ, который позволит увеличить расходы на денежное обеспечение и усилить развитие вооружения. Об этом сообщили в Верховной Раде.

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Сектор безопасности и обороны получит дополнительное финансирование путем внесения изменений в Государственный бюджет на 2026 год. Такое решение народные депутаты приняли 18 июня, когда внеочередно собрались для разблокирования использования средств Евросоюза на нужды армии.

Однако в Раде ранее было зарегистрировано 7 законопроектов, которыми законодатели хотели запретить вносить изменения в государственный бюджет. Несмотря на это, парламентарии ссылались на необходимость укрепления вооруженных сил и увеличения денежного обеспечения защитников, поэтому законопроект о дополнительном финансировании все же вступил в силу.

По словам министра обороны Михаила Федорова, дополнительное финансирование за счет ЕС пойдет сразу на обеспечение потребностей оборонного сектора. Планируется повысить зарплаты военнослужащим, а также провести закупку, модернизацию и ремонт техники и боеприпасов, которыми сейчас располагает армия.

В настоящее время общий объем расходов на оборону составляет 4,4 триллиона гривен, что фактически является новым рекордом. 2,3 триллиона гривен планируется потратить на закупку вооружения и военной техники. На выплаты военнослужащим уйдет более 1,45 триллиона гривен. Дополнительные расходы покрываются за счет помощи Европейского Союза.

Новые выплаты и награды для военнослужащих

Правительство опубликовало постановление, предусматривающее новые механизмы денежного стимулирования военнослужащих в рамках экспериментального проекта сроком на два года. Помимо действующих боевых выплат, защитники могут получать дополнительные вознаграждения за выполнение отдельных боевых задач. В частности, предусмотрены выплаты за участие в штурмовых действиях, восстановление или захват позиций противника, а также за взятие врага в плен.

Отдельно правительство определило систему поощрений за конкретные результаты боевой работы. Речь идет о вознаграждениях за успешное выполнение задач, уничтожение противника и захват пленных. Авторы поправок считают, что такая система должна стать дополнительной мотивацией для военных и способствовать более эффективному проведению боевых операций.