Що змінилося в державному бюджеті?

Президент Володимир Зеленський підписав Закон №4908-ІХ, який дозволить збільшити видатки на грошове забезпечення й посилити розвиток озброєння. Про це повідомили у Верховній Раді.

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Сектору безпеки та оборони отримає додаткове фінансування шляхом внесення змін до Державного бюджету на 2026 рік. Таке рішення народні депутати ухвалили 18 червня, коли позачергово збиралися для розблокування використання коштів Євросоюзу на потреби армії.

Проте в Раді було раніше зареєстровано 7 проєктів, яким законодавці хотіли заборони вносити зміни до державного бюджету. Попри це парламентарі посилалися на потребу посилення війська та збільшення грошового забезпечення захисникам, а тому законопроєкт про додаткове фінансування все ж став чинним.

За словами міністра оборони Михайла Федорова, додаткове фінансування коштом ЄС піде одразу на забезпечення потреб сектору оборони. Планується підвищити зарплати військовими, а також провести закупівлю, модернізацію та ремонт техніки та боєприпасів, які зараз має військо.

Наразі загальний обсяг видатків на оборону складає 4,4 трильйона гривень, що фактично є новим рекордом. 2,3 трильйона гривень мають витратити на закупівлю озброєння та військової техніки. На виплати військовим піде понад 1,45 трильйона гривень. Додаткові витрати покриває допомога Європейського Союзу.

Нові виплати та нагороди для військових

Уряд опублікував постанову, яка передбачає нові механізми грошового стимулювання військовослужбовців у межах експериментального проєкту на два роки. Крім чинних бойових виплат, захисники можуть отримувати додаткові винагороди за виконання окремих бойових завдань. Зокрема, передбачені виплати за участь у штурмових діях, відновлення або захоплення позицій противника, а також за взяття ворога в полон.

Окремо уряд визначив систему заохочень за конкретні результати бойової роботи. Йдеться про винагороди за успішне виконання завдань, знищення противника та захоплення полонених. Автори змін вважають, що така система має стати додатковою мотивацією для військових та сприяти більш ефективному виконанню бойових операцій.