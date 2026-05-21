Получение "формы 6" в ВСУ: какие есть требования и типичные проблемы для военных

Форма 6 для военных ВСУ нужна, чтобы официально засвидетельствовать: где, когда и при каких обстоятельствах, военный получил ранения. Без нее невозможно обойтись в трех ключевых ситуациях. Где скачать форму 6 и когда ее используют – объяснила эксперт.

Какая инструкция разработана для "форма 6"?

"Форма 6" – это фактически ошибочное и народное название "Приложения 5", которое утверждено Приказом Министерства обороны Украины. Это справка об обстоятельствах травмы. Такая справка является главным документом для каждого раненого защитника. Об этом в комментарии 24 Канала рассказала соучредитель J&V Partners, адвокат Юлия Данилова.

Заполнение "формы 6" необходимо для получения денежных выплат. Воинская часть на основании документа должна выплатить "боевые" 100 тысяч гривен за время пребывания на лечении, а также выплатить единовременную денежную помощь за ранение или присвоение инвалидности.

Так же без так называемой "формы 6" военно-врачебная комиссия не сможет поставить правильную формулировку связи травмы. Врачи, имея заполненную от военного "форму 6" ставят отметку, что ранение связано с защитой Родины. А если ее не будет, то на ВВК напишут, что боец был ранен "вне боевых действий", что уменьшит права бойца.

Также, по словам эксперта, эта справка нужна для получения государственных программ.

Проблемы заполнения "формы 6 ВСУ": какие трудности возникают чаще всего?

Юлия Данилова рассказала, что самой главной проблемой в оформлении "формы 6" является скорость и бюрократия.

Юлия Данилова Соучредитель J&V Partners, адвокат По закону, справка должна выдаваться на основании служебного расследования, которое часть должна провести в течение 15 – 30 дней. На практике бойцы ждут ее месяцами, находясь в госпиталях без выплат.

Также могут возникнуть проблемы при заполнении документа из-за неправильной формулировки. Так командиры или штабные работники часто пишут общие фразы об обстоятельствах ранения, вроде "получил травму при исполнении обязанностей", вместо четкого: "получил ранение в результате артиллерийского обстрела противника при защите Родины в районе такого населенного пункта".

Но такая ошибка является критической для ВВК. И если написано неправильно, то боец теряет статус и средства.

Кто выдает "форму 6"?

Требования справки "форма 6" говорят, что она утверждается командиром воинской части и регистрируется в журналах делопроизводства.

Так военный подает запрос в командование своей воинской части, согласно которому происходит служебное расследование. Изучаются боевые приказы, журналы боевых действий, командировки, списки личного состава и другие документы, подтверждающие участие в выполнении боевых задач. По результатам определяется, что боец действительно был ранен во время боевых действий.

Если командование отказывает в выдаче справки, то военный может требовать письменного объяснения причины и при необходимости обращаться с жалобой в вышестоящее командование или в суд.

Важно! Если военный уже переведен или уволен, то обращение подается в ту часть, в составе которой он выполнял боевые задачи в результате которых получил травму.

Обновление "формы 6" в случае ее потери возможно. Но Юлия Данилова говорит, что практически восстановить документ очень сложно. При потере "формы 6" военному необходимо пройти путь заново.

Военнослужащий должен подать рапорт (или адвокатский запрос) в воинскую часть с просьбой выдать дубликат или заверенную копию в связи с потерей оригинала. Часть обязана поднять архивы, найти результаты служебного расследования и выдать документ повторно. Мы в J&V Partners часто помогаем бойцам восстановить документы через адвокатские запросы, потому что госпитали или части часто не обращают внимания на раненых,

– говорит адвокат.

Получение "Форма 6" имеет определенные нюансы. И, к сожалению, из-за тяжелых бюрократических процессов и серьезных требований бывают случаи, что военные теряют шанс на получение денежной помощи и льгот.

Юлия Данилова рассказала о случае из своей практики. По ее словам, боец получил тяжелую контузию и акубаротравму во время прилета КАБа на позиции. Эвакуация тогда была тяжелой, а документы потерялись. В то же время воинская часть не провела служебное расследование вовремя и выдала справку, где написали, что травма была получена "вне боевых действий", потому что не было рапорта от командира взвода, который погиб в том бою.

Из-за этой ошибки госпиталь приостановил выплату 100 тысяч на время лечения, а ВВК признала его полностью годным, игнорируя последствия травмы головного мозга. Мы через жалобы, показания собратьев и адвокатские запросы заставили часть переписать справку об обстоятельствах травмы. Военного направили на надлежащую реабилитацию,

– поделилась эксперт.

То есть среди самых распространенных проблем из практики, отказать в выдаче "формы 6" могут из-за ошибок в данных, потерю документ и бюрократию.

Как заполнить "форму 6"?

В справке обязательно указываются полные данные военнослужащего, воинское звание, должность, номер воинской части и период и место непосредственного участия в боевых действиях.

Также в бланк "формы 6" вносятся основания для командировки в зону боевых действий, то есть наличие боевых приказов или распоряжений.

Военные юристы советуют проверять, правильно ли указаны даты участия в боевых действиях, совпадают ли названия населенных пунктов и направлений и имеются ли в "форме 6" ссылки на боевые документы.

Образец заполнения "формы 6" для ВСУ регулируется утвержденным Положением о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.



"Форма 6" ВСУ – пример / Скриншот от адвокатов "Правовой позиции"

"Форма 6" также есть в pdf-формате.

Структура "формы 6" проста, но нужно, чтобы ее правильно заполнили. Подписывает форму командир воинской части или должностное лицо, которое имеет соответствующие полномочия.

Срок выдачи "формы 6" зависит от внутренней работы части и наличия документов. Однако обращения военнослужащих должны рассматриваться в разумный срок в соответствии с законодательством, то есть – от нескольких дней до нескольких недель.

Какие еще социальные гарантии получают военные?

В 2026 году для военнослужащих продолжают действовать государственные льготы в сфере медицины, жилья, образования и коммунальных услуг. В частности, военные могут получать бесплатное медицинское обеспечение, санаторно-курортное лечение и скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг. Также государство гарантирует дополнительные социальные выплаты и поддержку семей военнослужащих.

Военнослужащие, которых уволили со службы по состоянию здоровья, могут претендовать на единовременную денежную помощь, пенсионное обеспечение и медицинскую реабилитацию. Размер выплат зависит от группы инвалидности, причин ранения или болезни и выводов военно-врачебной комиссии.

Статус участника боевых действий дает право на более широкий перечень социальных гарантий. УБД могут получать первоочередное обеспечение жильем, дополнительные трудовые гарантии и налоговые льготы. Часть помощи распространяется и на членов семей ветеранов и погибших военнослужащих.